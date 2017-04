Renato Sanches: Verunglückter Auftritt in Sinsheim

Sinsheim - Dass ein Einsatz in der Startelf für Renato Sanches irgendwie ungewohnt ist, konnte man gestern Abend in Sinsheim schon vor dem Anpfiff sehen.

Die üblichen Rituale – Einlaufen, Abklatschen – spulte er noch so ab, als seien sie für ihn alltäglich. Dann aber, als sich die Mannschaften zum Anstoß aufgestellt hatten, wirkte der 19-Jährige irgendwie so, als sei ihm nicht mehr ganz wohl in seiner Haut. Er zog sich seine weiße Hose ein Stück nach unten, steckte sein Trikot rein, zog die Hose wieder hoch, merkte, dass das Shirt nicht drin stecken bleiben will, zog es wieder raus. Der Pfiff zum Spielbeginn war da schon ein, zwei Sekunden vorüber. Sanches rannte von Anfang an hinterher.

Vielleicht muss man fair sein und zugeben: Eine Situation wie jene, in die der Portugiese im Bundesliga-Topspiel gegen 1899 Hoffenheim von Bayern-Trainer Carlo Ancelotti gesteckt wurde, ist für niemanden einfach. Und für einen jungen Mann, dem ein guter Ruf vorauseilt und eine Last von 35 Millionen Euro auf den Schultern liegt, gleich zwei Mal nicht. Sanches sollte die hohe Schlagzahl, die der FC Bayern vor dem in der kommenden Woche startenden Duell mit Real Madrid abrufen muss, eigentlich eine Chance bieten, denn er war einer von denjenigen, die in die Mannschaft rotiert wurden, um Stammkräften (wie dem daheim gebliebenen Thiago) eine Pause zu verschaffen. Der Auftritt hat dem Europameister aber eher geschadet als ihn in der internen Hierarchie weiter nach vorne gebracht.

Dass Ancelotti ihm und nicht Joshua Kimmich den vakanten Platz im Mittelfeld einnehmen ließ, konnte man schon als Zeichen werten. Man glaubt beim FC Bayern an Sanches’ Fähigkeiten, will ihm Zeit lassen, ihn immer wieder testen, ihm Selbstvertrauen geben. Weil dafür im vollen Terminplan nicht allzu viel Gelegenheit besteht, musste das halt in einem Spiel wie jenem in Hoffenheim geschehen. Dass dort ein Gegner wartete, der taktisch optimal eingestellt und hellwach war, kam Sanches in seinen 71 Minuten nicht entgegen.

Sein erster Startelfeinsatz seit Dezember, der erste in der Bundesliga seit Oktober, ging gründlich daneben. Schon in der dritten Minute spielte Sanches vollkommen unbedrängt einen Fehlpass, als noch keine Viertelstunde vorüber war, waren es bereits vier. Harmlos waren die schlecht angebrachten Bälle nicht, Andrej Kramaric und Kerem Demirbay nahmen von Sanches in Szene gesetzt richtig Fahrt auf. Aber auch wenn er nicht am Ball war, wirkte Sanches orientierungslos. Das Zusammenspiel mit Xabi Alonso passte in kaum einer Szene, er rannte viel, stand aber selten richtig.

Dass Kramaric eine missglückte Abwehr von Mats Hummels zum 1:0 aus 18 Metern verwandeln konnte, weil Sanches zu spät kam, passte gut ins Bild dieses Abends. Und dass auf der anderen Seite ein gewisser Sebastian Rudy – im kommenden Jahr Münchner – seine Sache sehr gut machte, ebenso. Startelfeinsätze dürften für Sanches auch in Zukunft ungewohnt bleiben.