Winterfahrplan der Bayern-Amateure: Testspiele und Trainingslager

Von: Magdalena Schwaiger

Teilen

Bereitet die FC-Bayern-Amateure auf die anstehende Rückrunde in der Regionalliga Bayern vor: Trainer Holger Seitz. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

In nicht einmal einem Monat steht für den FC Bayern München II der Regionalliga-Rückrunden-Auftakt gegen die SpVgg Unterhaching an.

München – Das letzte Testspiel der Mannschaft von Holger Seitz ging mit 1:2 verloren. Die Reserve des Rekordmeisters musste sich im Schneegestöber Mit-Regionalligisten VfB Eichstätt geschlagen geben. Seitz sagte nach dem Duell: „Die Effektivität hat gefehlt. Wenn man verliert, ist man natürlich immer unzufrieden mit dem Auftritt.“ Das einzige Tor für die Münchner erzielte Desire Segbe.

Es geht Schlag auf Schlag: Doppeltest am 27. Januar und Abreise in die Türkei

Am 27. Januar stehen gleich zwei Spiele an: Erst das Match gegen Oberligisten Stuttgarter Kickers (Anpfiff 11.45 Uhr), danach wartet der nächste Testspielgegner am FC Bayern Campus. Zu Gast ist der Bahlinger SC, der in der Regionalliga Südwest beheimatet ist. Aktuell steht das Team von Dennis Bührer auf dem 11. Tabellenplatz. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Direkt im Anschluss heißt es Koffer packen. Die Mannschaft von Holger Seitz reist am Samstag zu einem neuntägigen Trainingslager in die Türkei nach Antalya. Am 4. Februar wird dort gegen die Reservemannschaft des österreichischen Erstligisten Rapid Wien gespielt.

Kurz vor Saisonstart noch Testspiel gegen Liefering

Nach der Rückkehr an den FC Bayern Campus steht am 17. Februar noch ein Match gegen den österreichischen Zweitligisten FC Liefering an. Eine Woche darauf beginnt am 24. Januar die Regionalligarückrunde für den FC Bayern II. Der erste Gegner ist die SpVgg Unterhaching, die 22 Punkte Vorsprung auf die Bayern-Reserve hat und den ersten Platz in der Regionalliga Bayern einnimmt.

Die Mannschaft von Holger Seitz hingegen steht nach einer durchwachsenen Hinrunde nur auf dem sechsten Platz. Verstärkt haben sich die Münchner bisher nur mit Taichi Fukui, einem 18-jährigen Talent aus Japan. Mit Lukas Schneller, Manuel Kainz und Moritz Mosandl fallen weiterhin drei Langzeitverletze aus. Die Kaderplanung wird für das Trainerteam Seitz/Teschke noch eine Herausforderung werden. (Magdalena Schwaiger)