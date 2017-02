München - Noch reichen den Bayern bescheidene Leistungen, um erfolgreich zu sein. Doch bald geht‘s in der europäischen Königsklasse gegen andere Kaliber. Arjen Robben warnt.

Noch reichen den Bayern bescheidene Leistungen, um erfolgreich zu sein. Gegen Freiburg und Bremen reichten zwei geniale Momente von Robert Lewandowski und David Alaba für zwei Siege, doch gegen die europäische Konkurrenz bekommt der FC Bayern mit den zuletzt gezeigten Auftritten Probleme. In genau zwei Wochen ist der FC Arsenal zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in der Allianz Arena zu Gast, bis dahin müssen sich die Roten gewaltig steigern. Viel Zeit bleibt also nicht mehr. „Ich glaube schon, dass es eng wird. Wenn wir gegen Arsenal nicht besser spielen, dann wird es sehr schwierig. Es gibt noch eine Menge Arbeit, das wissen wir alle“, sagt Arjen Robben im Gespräch mit der tz. Klare Worte vom Holländer vor dem Hit gegen die Gunners – Robben schlägt Arsenal-Alarm!

+ Der FC Arsenal um Mesut Özil (r.) ist gut in Form und gewann sechs der letzten sieben Spiele. © dpa Der Flügelflitzer (und nicht nur er) ist mit den bisherigen Leistungen der Mannschaft alles andere als zufrieden. Robben vermisst die Leichtigkeit im Spiel der Roten, deshalb machen sie sich das Leben selbst schwer. „Ruhe, Kontrolle, Ordnung, Organisation – das alles muss besser werden“, sagt Robben und fordert: „Wir müssen es uns wieder einfach machen.“ Er selbst war in Bremen bester Bayer, traf zum 1:0 und holte den Freistoß vor dem zweiten Treffer raus. „Ich war gut im Spiel, habe ein schönes Tor geschossen und gefühlt, dass da noch eins geht“, sagte der 33-Jährige der tz zu seiner eigenen Leistung gegen Werder. Der Linksfuß war einer der Lichtblicke und nähert sich seiner Bestform immer weiter an. „Ich fühle mich richtig gut“, beschreibt Robben seine momentane Verfassung. Ein fitter Robben ist für den ganz großen Coup unersetzlich, doch alleine kann der Turbo-Dribbler die Bayern auch nicht zum Erfolg führen. „Wenn wir in dieser Saison etwas erreichen wollen, dann müssen wir ganz anders auftreten als in den beiden letzten Spielen. Sonst wird es ganz, ganz schwer“, meint der niederländische Nationalspieler.

Er ist nicht der erste FCB-Star, der sich selbstkritisch zeigt aber betont, dass die Mentalität in der Mannschaft stimmt. „Dass wir trotz des Sieges in Bremen nicht zufrieden waren, sagt eigentlich alles“, meint Robben zu den kritischen Tönen seiner Mitspieler. „Das zeigt den Charakter der Mannschaft. Wir haben so viel Erfahrung und wissen, was wir jetzt tun müssen.“

Noch in der Kabine hatten die Münchner über ihren Auftritt an der Weser diskutiert. „Die Unzufriedenheit hat überwogen. Wir haben direkt darüber gesprochen und überlegt, wie wir dagegen anarbeiten können“, hatte Mats Hummels verraten. Drei Spiele haben die Roten noch Zeit, um sich zu verbessern. Am Samstag kommt der FC Schalke in die Arena, nächsten Dienstag der VfL Wolfsburg zum Pokal-Achtelfinale. Dann steht noch die Partie in Ingolstadt auf dem Plan, ehe Arsenal anreist. Da würde Robben einen ähnlich schwachen Auftritt wie zuletzt nur unter einer Bedingung gelten lassen, wie er der tz verrät: „Wenn wir schlecht spielen und trotzdem weiterkommen, habe ich nichts dagegen.“ Verlassen sollten sich die Bayern darauf allerdings nicht.

