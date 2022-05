„Magischer Tag“: Robert Lewandowski feierte vor Stuttgart-Remis doppelte Geburtstagsparty

Teilen

Bayern-Star Robert Lewandowski feierte schon vor der Meisterschalen-Übergabe mit seiner Familie, dabei ging es aber ausnahmsweise nicht um Fußball.

München - Am Sonntagnachmittag verabschiedeten sich die Profis des FC Bayern beim letzten Heimspiel der Saison von ihrem Publikum. Gegen den Abstiegskandidaten VfB Stuttgart kamen die Münchner jedoch nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Selbst Robert Lewandowski, der in dieser Saison 34 Tore erzielte, blieb gegen die Schwaben blass und steuerte diesmal keinen Treffer bei. Der Pole hatte am Wochenende dennoch allen Grund zum Feiern.

FC Bayern: Robert Lewandowskis Töchter feiern Geburtstag

Nicht nur die bereits feststehende Meisterschaft des FC Bayern war zuletzt ein Anlass zur Freude, auch privat gab es im Hause Lewandowski eine Party - allerdings ohne Fußballbezug. Nur einen Tag vor dem vorletzten Spiel vor der Sommerpause gegen Stuttgart postete Lewandowskis Ehefrau Anna Bilder vom Kindergeburtstag der beiden gemeinsamen Töchter. Statt Bierduschen gab es für den polnischen Stürmer also Kuchen.

So veranstaltete die Familie am Samstag also für die beiden Töchterchen Klara und Laura eine doppelte Geburtstagsparty im eigenen Garten. Zwillinge sind die zwei Schwestern zwar nicht, jedoch liegen die jeweiligen Geburtstage der beiden Kleinen nicht weit auseinander. Während die 2017 geborene Klara am 4. Mai Fünf wurde, brach bei Lewandowskis 2020 geborener Tochter Laura am 6. Mai das dritte Lebensjahr an.

FC Bayern: Robert Lewandowski und Ehefrau Anna erleben „magischen Tag“

Wie auf den von Anna Lewandowska geposteten Bildern zu sehen ist, feierten die beiden Töchter ganz im „Die Eiskönigin“-Look. Dekoriert war die Party-Location für die Kinder nämlich im Stil des beliebten Disney-Animationsfilms, die beiden Mädchen hatten zudem schicke Prinzessinnen-Kleider an. Auf Instagram zeigte Mama Lewandowska auch den kleinen Geburtstags-Pavillon mit edler Dekoration und Luftballons sowie einer Torte. „Magischer Tag mit unseren engsten Freunden und Familie, um unsere Töchter zu feiern. Dankbar!“, schrieb die 33-Jährige unter ihren Beitrag und bedankte sich bei den Veranstaltern.

Familie Lewandowski bei der Meisterschalen-Übergabe am Samstag. © Frank Hoermann/imago-images

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass sich die Lewandowskis mit ihren Kindern in den sozialen Medien zeigen. Erst kürzlich besuchte die Familie etwa das Legoland in Günzburg, auch der derzeit umworbene Robert zeigte seinen Followern schon mehrfach Szenen aus seinem Alltag als Familienvater. (ajr)