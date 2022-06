Lewandowski zeigt beeindruckenden Sixpack - Barca-Fans: „Wir warten auf dich!“

Von: Patrick Mayer

Teilen

Auf Reisen: Robert Lewandowski und Frau Anna. © IMAGO / PanoramiC

Die Personalie Robert Lewandowski ist beim FC Bayern noch immer nicht geklärt. Der Superstar der Münchner präsentiert derweil im Urlaub seine Fitness - einmal mehr.

München - Berufsbezeichnung: Torjäger des FC Bayern. Alter: 33 Jahre alt. Beruf: Profi-Fußballer. Während der FC Barcelona und die Münchner weiter um die Dienste von Robert Lewandowski pokern und buhlen, macht der polnische Superstürmer Urlaub unter Palmen. Sprichwörtlich. Wo er die Sonne genießt? Der Superstar der Fußball-Bundesliga ist auf der Balearen-Insel Mallorca. Dort liegt im Nordwesten der kleine Ort Valldemossa.

Robert Lewandowski: Urlaub auf Mallorca - Poker beim FC Bayern geht weiter

Die Gemeinde zählt kaum 2000 Einwohner, ist für ihre Abgeschiedenheit weit weg vom Ballermann-Tourismus in Palma bekannt. Mehrere Postings von seinem Spanien-Trip teilte der mehrmalige Bundesliga-Torschützenkönig bereits bei Instagram. Auch am Wochenende ließ er seine rund 26,6 Millionen Follower an seiner Reise teilhaben. So postete Lewandowski ein Foto aus einem riesigen Pool. Darauf zu sehen: ein lächelnder Fußball-Star. Und: ein Stürmer in offensichtlicher Top-Form. So sticht der bemerkenswerte Sixpack des Bayern-Spielers direkt ins Auge.

„Nur ein weiteres Pool-Foto in eurem Newsfeed“, steht dabei. Die gute Laune ist beinahe greifbar, während die Bayern unablässig betonen, dass sie ihre personifizierte Torgefahr nicht ziehen lassen wollen. Obwohl Lewandowski wiederholt bekräftigt hatte, dass es ihn aus der Isarmetropole an die spanische Mittelmeerküste zieht.

„Was Robert anbelangt: Es hat sich nicht viel verändert. Er hat Vertrag bis 2023. Wir freuen uns, wenn er am ersten Trainingstag bei uns auftaucht“, hatte FCB-Vorstandschef Oliver Kahn bei der Vorstellung des neuen Bayern-Stürmers Sadio Mané erklärt.

Im Video: FC Barcelona bereitet neues Angebot für Robert Lewandowski vor

Der Vertrag von Lewandowski an der Säbener Straße in München endet im Juni 2023. Der Pole hatte mehrmals bekräftigt, dass er den Kontrakt nicht verlängern will und stattdessen seinem Arbeitgeber nahe gelegt, dieser solle lieber die Ablöse für ihn nehmen. Laut spanischer AS bietet Barcelona 35 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro erfolgsabhängiger Boni.

Robert Lewandowski: FC Barcelona lockt Superstar des FC Bayern

Ferner sollen die Katalanen den Superstürmer mit einem langfristigen Vertrag über drei Jahre locken. Trotz der Verpflichtung Manés hatten die Bayern einem Abgang ihres Leistungsträgers eine Absage erteilt. Im Urlaub kann Lewandowski das alles offenbar ausblenden. Die Barca-Fans erwarten ihn dagegen ohne Umschweife - ein Anhänger schrieb in einem Kommentar zu dem Posting: „Wir warten auf dich!“ (pm)

Auch interessant