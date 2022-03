Robert Lewandowski zeigt Basketball-Trickshot - Thomas Müller zieht sofort einen irren Vergleich

Dass Robert Lewandowski ein Talent für viele Sportarten hat, ist bekannt. Nun zeigte er sich beim Basketballspielen, sein Mitspieler Thomas Müller hatte sofort einen passenden Spruch parat.

München - In den vergangenen Tagen und Wochen wurde viel über die Zukunft von Robert Lewandowski gesprochen und geschrieben. Die Meldungen über Wechselgerüchte und eine mögliche Vertragsverlängerung scheinen dem Toptorjäger des FC Bayern allerdings nicht aus der Ruhe zu bringen. Am Freitag machte der Stürmer in den sozialen Medien auf sich aufmerksam, zur Abwechslung mit einem erstaunlichen Video aus seinem Garten – vor seinem Basketballkorb.

FC Bayern: Robert Lewandowski beeindruckt Instagram-Follower mit Trickshot - Thomas Müller reagiert sofort

Am Tag vor dem Auswärtsspiel in Hoffenheim postete der polnische Nationalspieler ein Video, mit dem er erneut seine Treffsicherheit unter Beweis stellte. So warf der 33-Jährige einen Basketball mit dem Rücken zum Korb in dessen Richtung - und versenkte die Kugel aus rund fünf Metern im Ziel. Mehr als 1,5 Millionen Instagram-User gaben Lewandowski für seinen gekonnten Wurf ein ‚Like‘, fast 6000 Kommentare häuften sich bisher unter dem Beitrag.

Kaum ein kurioser Internetclip eines Fußballprofis ist sicher vor Thomas Müller, der des Öfteren in den sozialen Medien mit lustigen Bemerkungen auf sich aufmerksam machte. Der Topvorbereiter des Rekordmeisters konnte sich auch bei Lewandowskis neuem Beitrag nicht zurückhalten und verglich seinen Mitspieler mit einem bekannten NBA-Star. „Like Stephen Curry“, kommentierte der Bayern-Star unter den Beitrag. Ähnlich wie Lewandowski im Fußball betrachten viele Basketballfans den Point Guard der Golden State Warriors als besten seiner Zunft.

FC Bayern: Familienmensch und Torjäger Robert Lewandowski spielt mit Töchterchen

Auf den Curry-Vergleich hatte es Lewandowski aber wohl nicht abgesehen. „This is how we do it.. when daddy’s at home“ (zu Deutsch: „So machen wir das.. wenn Papa zu Hause ist“), lautete der Titel des Beitrags, den der Angreifer mit seinen beinahe 25 Millionen Followern teilte. Seinen Trickshot unterlegte er passend dazu mit dem Song „This is how we do it“ von Montell Jordan.

Im Anschluss an den Basetball-Clip zeigt sich Lewandowski im selben Video mit einer seiner kleinen Töchter beim Spielen auf dem Trampolin, womit der Spruch über dem Beitrag nachvollziehbar wird. Das Training und die Zuneigung seiner Familie hat sich offenbar ausgezahlt, Lewandowski gelang am Samstag ein Treffer beim 1:1-Remis in Hoffenheim. (ajr)