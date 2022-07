Lewandowski verrät: Das waren Nagelsmanns letzte Worte an mich

Von: Antonio José Riether

Robert Lewandowski ist nun Spieler des FC Barcelona. Nun sprach er erstmals nach dem Wechsel über seine Beweggründe sowie den Abschied aus München.

Barcelona - Der Wechselpoker um Robert Lewandowski zog sich über zwei Monate. Am vergangenen Wochenende meldete der FC Bayern schließlich den Vollzug des Transfers des Polen, der sich dem FC Barcelona anschließt. Der Angreifer erklärte nun seinen Wechsel nach Katalonien, sprach über seinen Abschied und seine mögliche Nachfolge bei den Münchnern. Außerdem verriet er, was Julian Nagelsmann an seinem letzten Trainingstag vor versammelter Mannschaft sagte.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 in Warschau (Polen) Aktuelles Team: FC Barcelona Vertrag bis: 30.06.2026 Pflichtspiele für den FC Bayern: 375 (344 Tore)

Robert Lewandowski: FC Bayern „braucht keinen klassischen Mittelstürmer“

Lewandowskis Abschied ist aus sportlicher Sicht ein großer Verlust für die Bayern, mit seinen 344 Treffern in seinen 375 Pflichtspielen war der Mittelstürmer acht Jahre lang der Torgarant des Teams. Doch einen Ersatz bräuchten die Bayern nicht unbedingt, meint zumindest Lewandowski. „Ich glaube, der FC Bayern hat so viele talentierte Offensivspieler, dass es nicht zwingend eine Nummer 9, einen echten Mittelstürmer braucht“, meinte der 33-Jährige im Interview mit Sport Bild.

Robert Lewandowski absolviert die Vorbereitung bei seinem neuen Klub FC Barcelona. © David Rosenblum/imago-images

Sein ehemaliges Team sei „überragend besetzt“ und könne das Toreschießen „auch ohne einen Eins-zu-eins-Ersatz für mich“ managen, so Lewandowski. „Ich denke, dass Julian Nagelsmann viele Ideen hat. Es braucht keinen klassischen Mittelstürmer“, bekräftigt er. Die Mannschaft könne nun „variabler spielen“ und eine „neue Identität entwickeln“.

Robert Lewandowski erklärt Beweggründe für Wechsel - „Hört sich abgedroschen an“

Auch wenn Lewandowski seinen Abschied vergleichsweise unrühmlich gestaltete, bedauert er offenbar nichts. „Ich kann mit ruhigem Gewissen und klarem Herzen sagen: Ich habe alles für den Verein gegeben, was in meiner Macht stand“, so der gebürtige Warschauer. „Die Erlebnisse, die Titel, die Tore“ würden „für immer bleiben“, außerdem habe er „nicht nur Kollegen, sondern Freunde gefunden“.

Der Wechsel nach Barcelona ist von außen betrachtet kein sportlicher Aufstieg, der einstige Spitzenklub verlor durch finanzielle und sportliche Krisen in den vergangenen Jahren etwas an Glanz. Dennoch spricht Lewandowski vom „den nächsten Schritt“ sowie einer „neuen Herausforderung“ in seiner Karriere. „Das hört sich abgedroschen an, aber ich wollte nicht in zehn Jahren vor dem Spiegel stehen und mir sagen: Ich habe nicht alles aus meiner Karriere herausgeholt, ich habe mir diesen Traum der spanischen Liga nicht erfüllen können.“

Nagelsmann verabschiedete Lewandowski mit Rede: „Wahnsinns-Geschichte geschrieben“

Bei seiner letzten Trainingseinheit am vergangenen Samstag an der Säbener Straße hielt Lewandowski zum Abschied eine kleine Rede. Auch Cheftrainer Nagelsmann wandte sich vor der Mannschaft an den Goalgetter. „Julian sprach über meine Zeit in München, über acht unfassbare Jahre. ‚Du hast eine Wahnsinns-Geschichte geschrieben, Lewy‘“, sagte der Coach. Für ihn sei es „eine Ehre gewesen, mit mir zu arbeiten“, erinnert sich Lewandowski. Künftig trainiert der langjährige Bayern-Star unter einem der wohl besten Mittelfeldspieler dieses Jahrhunderts, der Barcelona-Legende Xavi. (ajr)