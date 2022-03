Live im TV: Lewandowski lacht über ehemaligen Trainer

Von: Marius Epp

Teilen

Robert Lewandowski war nach dem gelösten WM-Ticket mit Polen zu Späßen aufgelegt. Einer davon ging auf Kosten seines ehemaligen Trainers.

Chorzow - Es ging um alles oder nichts - und auf Robert Lewandowski* war mal wieder Verlass. Mit seinem Elfmetertor zum 1:0 ebnete er im Playoff-Spiel gegen Schweden seiner Nation Polen den Weg zur WM in Katar*.

Nationalheld ist er schon lange, in Polen muss er niemandem mehr etwas beweisen. Auch ohne Weltklassespieler um ihn herum wie beim FC Bayern* kommt er auf eine beeindruckende Quote im Trikot der polnischen Auswahl: In 78 Pflichtspielen lieferte er 56 Tore und 22 Assists - also im Durchschnitt pro Spiel eine Torbeteiligung.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter 33 Jahre), Warschau, Polen Verein: FC Bayern München Länderspiele: 129 Länderspiel-Tore: 75

Robert Lewandowski hat für seinen Ex-Trainer nur Lachen übrig

Wie schon 2018 nimmt Polen (alle Infos zur polnischen Nationalmannschaft*) nun wieder an der WM teil. Nach der Partie gab Lewandowski dem polnischen Fernsehen ein gut gelauntes Interview. Die letzte Frage des Reporters war durchaus pikant: Er wollte wissen, ob Polen die WM-Qualifikation auch Ex-Trainer Paulo Sousa zu verdanken hätte. Der Portugiese trat im Dezember überraschend zurück, um sich Flamengo Rio de Janeiro anzuschließen und sorgte damit für einen Skandal.

Trifft für den FC Bayern und für Polen - und lacht über einen Ex-Trainer: Robert Lewandowski. © Screenshot Twitter/polsatsport

Der Bayern-Stürmer lachte über die Frage und antwortete süffisant: „Das müssen wir nicht.“ Sousa wurde in Polen vorgeworfen, er ließe die Mannschaft wenige Monate vor den alles entscheidenden WM-Playoffs im Stich. Auch Lewandowski war darüber alles andere als erfreut, seine Medienberaterin sagte stellvertretend: „Robert ist schockiert und überrascht über das Vorgehen von Trainer Sousa.“

Robert Lewandowski schießt Polen zur WM in Katar

Auch Lukas Podolski wetterte damals gegen den Portugiesen. Die Mannschaft zeigte sich davon aber unbeeindruckt und kämpfte sich unter dem neuen Trainer Czeslaw Michniewicz erfolgreich durch die WM-Playoffs. Gegen wen es in der Gruppenphase geht, entscheidet sich bei der WM-Auslosung am Freitag*. 2018 schied Polen in der Gruppe mit dem Senegal, Kolumbien und Japan früh aus.

Welche Teams sind bei der WM nun dabei und welche nicht? Italien hat es zum Entsetzen der Fußball-Nation erneut nicht geschafft, sich zu qualifizieren. Wir haben eine Übersicht* erstellt. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA