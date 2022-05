Lewandowski-Ärger beim FC Bayern! Brazzo geht live im TV auf Berater los: „Einfach nicht sauber“

Von: Florian Schimak

Beim FC Bayern brodelt es! Wie geht es mit Robert Lewandowski weiter? Hasan Salihamidzic attackiert nun dessen Berater Pini Zahavi scharf.

München - Während in München die Sonne scheint und die bayerische Landeshauptstadt die ersten Sommermomente erlebt, ziehen an der Säbener Straße beim FC Bayern dunkle Gewitterwolken auf. Der Grund: die Zukunft von Superstar Robert Lewandowski.

Der Pole will seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei den Bayern nicht verlängern - und am liebsten sofort zum FC Barcelona wechseln. Das will aber der deutsche Rekordmeister natürlich nicht. Ärger ist also unausweichlich. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat nun Lewys Berater im Sport1-Doppelpass scharf kritisiert.

„Er hat einen Berater, der ihm den Kopf verdreht, schon das ganze Jahr. Das ist einfach nicht sauber“, sagte Brazzo am Sonntagvormittag über Pini Zahavi, den Ehrenpräsident Uli Hoeneß einst „Piranha“ genannt hatte.

Name: Robert Lewandowski Alter: 21. August 1988 (Alter 33 Jahre), Warschau, Polen Position: Sturm Verein: FC Bayern (Vertrag bis 2023) Marktwert: 50 Millionen Euro

FC Bayern: Pulverfass! Brazzo geht auf Lewy-Berater los - „Das ist einfach nicht sauber“

Salihamidzic stellte sich auch Berichten entgegen, wonach die Münchner Offerte zur Vertragsverlängerung an Lewandowski nicht konkret genug gewesen sei. „Es ist ganz klar, dass er ein Angebot mit Laufzeit und Summe auf den Weg bekommen hat“, sagte er über Gespräche mit Zahavi, um Lewandowskis Arbeitspapier über 2023 hinaus auszudehnen.

„Was er dem Spieler gesagt hat, kann ich nicht sagen“, ergänzte Salihamidzic, er sei „verwundert“ über das Verhalten des Spielervermittlers. Anders als Zahavi würde er „nie“ Details aus Vertragsgesprächen „nach außen tragen“.

Die Zukunft von Robert Lewandowski steht beim FC Bayern in den Sternen. Der Pole möchte den Verein verlassen - sofort. © IMAGO / Joachim Sielski /kolbert-press

Der FC Barcelona hatte kürzlich bestätigt, dass man sich mit einer Lewy-Verpflichtung beschäftige. Barca-Trainer Xavi sagte: „Es ist möglich, dass er kommt.“ Angeblich soll bereits ein Angebot an der Säbener Straße reingeflattert sein. Das wollte Brazzo im Doppelpass aber nicht bestätigen und wiederholte die Position der Bayern: „Eins ist klar: Der Lewa hat einen Vertrag bis Sommer nächsten Jahres - und den wird er auch erfüllen.“

Der 33-Jährige sei für den Rekordmeister der „wichtigste Spieler, den viele Vereine in Europa gerne hätten. Wir haben die größte Wertschätzung Lewa gegenüber. Der FC Bayern hat sich ihm gegenüber immer korrekt verhalten.“

Mit einem baldigen Ende der Diskussion um die Zukunft von Lewandowski ist nicht zu rechnen. Auch Salihamidzic rechnet mit einem langen Sommer. „Fakt ist, dass die Transferperiode bis zum 31. August geht“, so Brazzo: „Aber wir haben einen klaren Weg und den haben wir auch aufgezeigt.“ (smk/sid)