Ist da was dran? Spanische Medien berichten über irres Top-Klub-Gerücht um Lewandowski

Von: Marco Blanco-Ucles

Raus mit Applaus? Noch ist unklar, wo Robert Lewandowski in der kommenden Saison auflaufen wird © Passion2Press/Imago

Nicht zum ersten Mal wird Robert Lewandowski mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Im aktuellen Gerücht spielt BVB-Superstar Erling Haaland eine große Rolle.

München/Madrid - Robert Lewandowski und ein möglicher Wechsel zu Real Madrid. Nicht zum ersten Mal geistert dieses Gerücht durch die Gazetten - im Gegenteil: Kaum ein Monat verging, ohne dass ein Transfer des Polen zu den Königlichen thematisiert wurde. Mittlerweile ist der Knipser des FC Bayern 33 Jahre alt.

Auch wenn Lewandowski weiterhin wie am Fließband trifft und topfit erscheint - der Pole wird nicht ewig auf diesem hohen Niveau agieren können. Heißt: Die Zeit für einen Wechsel zum spanischen Hauptstadtklub läuft Lewandowski langsam aber sicher davon.

Kein Wunder also, dass der zweimalige Weltfußballer, der bei den Bayern einen Vertrag bis 2023 besitzt, ganz genau überlegt, wo er seinen nächsten, vielleicht letzten großen Kontrakt der Karriere unterzeichnet. Laut der spanischen Zeitung As soll Lewandowski weiterhin nicht abgeneigt sein, das Trikot von Real Madrid überzustreifen. Am Mittwoch bedeckte das Konterfei des Polen die Titelseite der Tageszeitung. Die dazugehörige Überschrift: „Lewandowski hält sich zur Verfügung.“

Robert Lewandowski: Erling Haaland könnte große Rolle bei Zukunfts-Entscheidung spielen

Laut der spanischen Zeitung lotet Lewandowski derzeit seine Chancen für einen Wechsel ins Santiago Bernabeu im Sommer aus. Hintergrund ist, dass die Madrilenen im Rennen um Erling Haaland wohl derzeit nicht wirklich vorne mitmischen. Statt dem Norweger könnte Lewandowski die ohnehin prunkvolle Real-Offensive verstärken.

Denn würde der polnische Superstar tatsächlich nach Madrid wechseln, wäre er nicht der einzige namenhafte Neuzugang. Mit Kylian Mbappé sollen sich die Verantwortlichen der Königlichen bereits auf einen ablösefreien Wechsel geeinigt haben.

Für den FC Bayern wäre ein Abgang seines Superstars natürlich ein herber Verlust. Nicht erst seit seinem Bundesliga-Torrekord aus der vergangenen Saison ist Lewandowski Mr. Unverzichtbar beim Serienmeister der Bundesliga. Wie sehr er fehlt, zeigte sich letztes Jahr im Frühjahr, als der FCB ohne Lewandowski gegen Paris aus der Champions League ausschied. Kommende Woche steht für die Nagelsmann-Elf das Achtelfinal-Hinspiel in Salzburg an - vor über 30 000 Zuschauern im Stadion. Und mit einem Lewandowski, der sich empfehlen möchte. Für welchen Verein, bleibt abzuwarten. (mbu)