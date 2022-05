Keinen Ersatz für Lewandowski? Bayern-Patron Hoeneß spricht Klartext - „Habt ihr sie noch alle?“

Von: Patrick Mayer

Ehrenpräsident des FC Bayern: Uli Hoeneß.

Die Zukunft von Robert Lewandowski ist das Thema rund um den FC Bayern München. Jetzt äußert sich auch Uli Hoeneß zu der Personalie. Und zum Werben des FC Barcelona.

„Wir haben bislang offensichtlich keinen (Anmerk. d. Red.: Nachfolger) gefunden, deswegen ist unsere Meinung klar“, so Hoeneß.

„Wenn er bleibt, gut spielt und sich weiterhin in Deutschland super wohlfühlt mit seiner Familie, vielleicht wird er im Januar kommen und sagen: Boah, mir gefällt es so gut hier, vielleicht bleibe ich noch zwei, drei Jahre.“

„Die wollen Lewandowski angeblich haben, waren vor einem halben Jahr noch mit 1,3 Milliarden Euro verschuldet. Das müssen Künstler sein, in Deutschland wärst du damit längst insolvent! 1,3 Milliarden in den Miesen, ständig den Insolvenzrichter vor der Tür und dann macht ihr dem FC-Bayern-Spieler ein Angebot in X-Millionen-Höhe, da müsstet ihr (Anmerk. d. Red.: die Medien) mal sagen: Habt ihr (Anmerk. d. Red.: FC Barcelona) sie noch alle?“

Es gehe „niemandem ums Geld“, behauptete er, „weder Robert noch mir. Er fühlt sich seit Monaten von den Verantwortlichen nicht respektiert, das ist die Wahrheit. Der FC Bayern hat nicht den Spieler Lewandowski verloren, sondern den Menschen Robert.“

