Gesehen, Brazzo?! Lewandowski spielt für neuen Vertrag groß auf – Ex-Berater befürchtet Wechsel

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Robert Lewandowski noch nicht verlängert - ein Wechsel droht. © Ralf Poller/Imago

Robert Lewandowski wartet noch immer auf ein Vertragsangebot des FC Bayern. Sein Ex-Berater kennt den Polen genau und schließt einen Transfer nicht aus.

München - Er trifft und trifft und trifft. Robert Lewandowski* ist die Lebensversicherung für den FC Bayern. Das hat der polnische Super-Stürmer beim 7:1 gegen RB Salzburg in der Champions League mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Lewandowski erzielte innerhalb von rekordverdächtigen elf Minuten einen Hattrick.

Ob auch die beiden Bayern-Bosse Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn die Lewy-Gala am Dienstagabend gesehen haben? Sportvorstand Salihamidzic wurde am Wochenende positiv auf Corona getestet, vor der Partie gegen Salzburg vermeldete dann Trainer Julian Nagelsmann einen positiven Schnelltest bei Vorstandsboss Kahn.

Der Vertrag von Lewandowski läuft im Sommer 2023 aus. Gespräche über eine Verlängerung sind im Frühjahr geplant. Viele Beobachter und sogar der Stürmer selbst reagieren mit Verwunderung über den vergleichsweise späten Zeitpunkt. Lewandowskis Ex-Berater stellt nun eine besorgniserregende Vermutung auf und rechnet mit dem Schlimmsten: Ein Abschied Lewandowskis vom FC Bayern.

Robert Lewandowski: Ex-Berater befürchtet Abschied vom FC Bayern - Real Madrid als Transferziel

„Irgendetwas scheint Robert aktuell beim FC Bayern zu stören, nicht zu gefallen. Ansonsten ist es nicht seine Art, sich so zu äußern“, sagt Lewandowskis Ex-Berater Maik Barthel der Sport Bild. Barthel hatte 2014 den Transfer von Dortmund nach München verantwortet. Lewandowski hatte zuletzt bei Sky gesagt, er höre „zum ersten Mal“, dass der FC Bayern ihn halten wolle. Ein Gespräch mit ihm oder dem aktuellen Berater Pini Zahavi steht noch aus.

„Meine Erfahrung mit ihm und seinem Umfeld zeigt: Ein Wechsel zu einem anderen internationalen Topklub – bevorzugt Real Madrid – war immer das Ziel. Ich halte das nach wie vor für möglich!“, erklärt Barthel weiter und sendet damit indirekt eine Warnung an die Bosse: Wartet nicht mehr allzu lange!

Diese Meinung teilt auch Bild-Reporter Heiko Niedderer: „Die Bosse sollten jetzt schnell Nägel mit Köpfen machen und zügig verlängern.“ Sky-Experte Lothar Matthäus wirft Kahn derweil „Rumschieberei“ vor.

Robert Lewandowski

Geboren: 21. August 1988 (Alter 33 Jahre), Warschau, Polen

Größe: 1,85 m

Gewicht: 81 kg

Ehepartnerin: Anna Lewandowska (verh. 2013)

Vertrag bis: 30.06.2023

Marktwert: 50 Millionen Euro

FC Bayern zögert mit Vertragsgesprächen: Lewandowski will Entscheidung bis Sommer

Lewandowski will spätestens bis Sommer Klarheit. „Da müssen sie den Hasan (Sportdirektor Salihamidzic, d. Red.) fragen oder den Oli Kahn. Ich habe viele Gespräche mit ihm und nehme ihn total mit in meinen Überlegungen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann bei Amazon Prime angesprochen auf die Zukunft von Lewandowski.

Je länger die Bayern warten, desto unzufriedener wird der Pole. In den nächsten Wochen ist der Sport Bild zufolge ein Gespräch angedacht. Ein Termin sei jedoch noch nicht vereinbart worden. Ob dieser vor der anstehenden Länderspielpause Ende März stattfindet, sei fraglich. Im Raum stehe eine Verlängerung um zwei Jahre.

Robert Lewandowski: Internationale Konkurrenz bestaunt Tor-Gala - Wechsel zu Manchester United?

Die zahlungskräftige Konkurrenz würde Lewandowski wohl mit Kusshand unter Vertrag nehmen - die internationale Presse huldigt Lewandowski nach dessen Tor-Gala in der Champions League. Machester United soll dem Vernehmen nach in München hinterlegt haben, bei einer Trennung das erste Angebot für einen Transfer abgeben zu dürfen. In England kursiert bereits ein irres Gerücht, Lewandowski und Cristiano Ronaldo könnten ein neues Super-Sturmduo bilden. (ck) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA