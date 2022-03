Langsam langt es Lewandowski - jetzt ist er auch noch verletzt

Keine gute Laune: Robert Lewandowskis Zukunft ist weiter unklar. © Imago

Robert Lewandowski ist für den FC Bayern sportlich weiter unverzichtbar. Doch wie sieht seine Zukunft aus? Die Chefetage bleibt passiv.

München - Spielen die Bayern auf Zeit? Liegt es am Berater? Oder gar am Alter? Wie dem auch sei, Fakt ist: Einer der besten Stürmer, der sich je das Dress des FC Bayern München übergestreift hat, kann den Klub in exakt drei Monaten und 15 Tagen ablösefrei verlassen. Die Rede ist von Robert Lewandowski, dessen Vertrag an der Isar bekanntlich 2023 endet und der seines Zeichens auch nicht gerade begeistert zu sein scheint ob der Passivität der Münchner Chefetage.

Auch wenn der Pole stets um Diskretion bemüht ist, wird dies bei seinen öffentlichen Äußerungen immer klarer. Als der Stürmer vor zwei Wochen mit den Aussagen von Sportvorstand Hasan Salihamidzic konfrontiert wurde, wonach man ihn unbedingt halten wolle, konterte Lewandowski kühl: „Das höre ich zum ersten Mal.“ Langsam langt’s Lewy.

Will der FC Bayern weiter 23 bis 25 Millionen pro Jahr für Lewandowski zahlen?

In der Tat ist die Personalie eine verzwickte. Das Alter, das Geld, der Markt – all das spielt insbesondere bei den Überlegungen der Bayern-Seite eine nicht unwesentliche Rolle. Wie lange trifft Lewandowski, der zu Beginn der kommenden Saison bereits 34 Jahre alt sein wird, noch wie am Fließband? Will – und kann – man dem Bestverdiener in Corona-Zeiten noch mehr als die bisherigen 23 bis 25 Millionen Euro an Jahressalär zahlen? Und was, wenn der Rekordmeister letzten Endes und wider Erwarten doch noch ein Wörtchen mitreden kann bei der Zukunft* des umworbenen Dortmunders Erling Haaland?

Alles in allem nachvollziehbare Argumente – würde man damit aber nicht eine Vereinslegende hinhalten, die in den vergangenen Jahren alles kurz und klein geschossen hat für Bayern. Und dessen Gedanken an einen Tapetenwechsel zum Ende seiner Karriere angesichts der momentanen Situation bei seinem Arbeitgeber nach tz-Informationen wieder auflodern.

Berater über Lewandowski: „Züge nach Madrid und Barcelona sind abgefahren“

Ein in Deutschland sehr gut vernetzter Berater, der es daher vorzieht, anonym zu bleiben, weiß auch: „Die Züge Madrid und Barcelona sind in diesem Alter abgefahren. Ich bin überzeugt davon, dass Lewy verlängern wird. Er ist auch gut beraten, dies zu tun. Das Gesamtpaket Bayern bekommt er – sportlich wie finanziell – nirgendwo anders.“ Was die Münchner angeht, fügt der Agent an: „Es ist normal, dass die Bayern abwarten und jemanden wie Haaland im Auge behalten.“ Dass sich beide Seiten trotz der Spannungen brauchen, ist aber offensichtlich. Lewandowski Bayern, weil er dort zum Ende seiner Karriere am besten aufgehoben ist. Und die Bayern auch Lewandowski, weil es für sie angesichts der utopischen Zahlen, die die Haaland-Seite aufruft, aktuell keinen besseren Stürmer gibt.



Fundamental ist jedoch auch, was der Spieler selbst will und seinem – beim FCB bestens bekannten – Berater Pini Zahavi mitgeteilt hat. Anders als bei seinem Klienten David Alaba, den er vergangenen Sommer ablösefrei zu Real Madrid beförderte, sind dem gut vernetzten Israeli bei Lewandowski angesichts der Vertragsdauer (2023 wäre sein Klient bereits 35 Jahre alt) allerdings weitestgehend die Hände gebunden. Bayern weiß um seine Verhandlungsposition. Solange sich Lewy, der die Einheit gestern nach einem missratenen Schussversuch vorzeitig abbrechen musste, nicht ernsthaft verletzt. Laut FCB handelt es sich aber nur um eine „kleine Blessur".