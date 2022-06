Lewandowski „hatte wirklich Angst“ - Ex-Berater meldet sich mit brisanten Wechsel-Interna zu Wort

Von: Florian Schimak

Die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Bayern ist das Thema an der Säbener Straße. Nun meldet sich sein Ex-Berater mit brisanten Interna zu Wort.

München - Wie lange Robert Lewandowski noch beim FC Bayern bleiben wird, das steht noch nicht fest. Fest steht hingegen: Der Weltfußballer will weg! Sein Ziel ist der FC Barcelona, mit dem sich der Weltfußballer angeblich schon über einen Dreijahresvertrag einig sein soll.

Die Katalanen sollen derzeit an einem weiteren Angebot für den 33-Jährigen basteln. Mit der ersten Offerte war Barca bei den Bayern-Bossen noch gescheitert. Aber warum eigentlich ausgerechnet Barcelona? Einst war Lewandowskis großer Wunsch, einmal für Real Madrid aufzulaufen. Nun also der ewige Konkurrent!

Name: Robert Lewandowski Alter: 21. August 1988 (Alter 33 Jahre) Position: Mittelstürmer Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2023) Marktwert: 45 Millionen Euro

Anders als Lewys Rivale aus Bundesliga, Erling Haaland, der sich für einen Wechsel zu Manchester City entschieden hat, war für den Polen die Premier League offenbar nie eine Option - trotz diverser Angebote von Manchester United oder dem FC Chelsea. Das verriet nun Lewandowskis Ex-Berater Cezary Kucharski bei Sport1.

FC Bayern: Lewandowskis Ex-Berater erklärt, warum er zum FC Barcelona will - „Hatte wirklich Angst“

Die Begründung sorgt aber für Verwunderung! „Warum nicht England? Das war damals auch ein Thema“, sagt sein Ex-Agent: „Ich habe von Robert immer eine infantile Erklärung gehört, dass es in England so oft regnet. Das hat er so zu mir gesagt“. Das schlechte Wetter als Ausschlusskriterium für einen Wechsel auf die Insel? Durchaus kurios.

Kucharsky sieht eine andere Begründung. „Ich glaube aber, der wahre Grund war, dass er dachte, nicht so effektiv sein zu können wie in Deutschland“, so der Pole über seinen Landsmann: „Davor hatte Robert wirklich Angst“. Auch ein Wechsel zu Paris Saint-Germain war zu der Zeit ausgeschlossen, als Kucharsky Berater von Lewandowski war. „Und übrigens: Mit PSG durfte ich damals nicht verhandeln, weil Roberts Frau nicht nach Paris wollte“, so der 50-Jährige, der hinterher schiebt: „Vielleicht hat sich das ja inzwischen geändert.“

Robert Lewandowski vor Wechsel zum FC Barcelona? Ex-Berater nennt Grund

Offenbar nicht. Ana Lewandowska hatte bereits vor einigen Wochen mit ihren Aussagen zum Urlaubsort Spanien dafür gesorgt, dass die Gerüchteküche an der Säbener Straße brodelte. Scheinbar sind die Sonnenstunden für Familie Lewandowski doch ein wichtiges Entscheidungskriterium. Derweil steht Sadio Mané als Quasi-Nachfolger für Lewy kurz vor einem Wechsel an die Säbener Straße.

Robert Lewandowski möchte gerne den FC Bayern verlassen und zum FC Barcelona wechseln. © IMAGO / Poolfoto

Rein sportlich will Lewy unbedingt noch den Ballon d‘Or einheimsen. Als Champions-League-Sieger und Rekord-Torschütze im Trikot des FC Bayern wurde er stets übergangen - nun erhofft er sich offenbar, dass ihm beim FC Barcelona der persönliche Titel zugesprochen wird. Da wäre das schöne Wetter an der Costa Brava natürlich ein nettes Zuckerl. (smk)