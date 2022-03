Nach langer Ausfallzeit: FC Bayern nennt Zeitpunkt für Rückkehr von zwei Eckpfeilern

Von: Patrick Mayer

Bald zurück? Alphonso Davies (Mi.) und Leon Goretzka (re.) beim FC Bayern. © IMAGO / kolbert-press

Leon Goretzka und Alphonso Davies fehlen dem FC Bayern seit Monaten. Jetzt bahnt sich das Comeback der beiden Münchner Leistungsträger an.

München - Sie fehlen dem FC Bayern München um Superstar Robert Lewandowski seit Monaten. Zwei Spieler, die den polnischen Stürmer mit ihren Vorlagen in noch mehr Abschluss-Situationen hieven könnten. Spieler Nummer eins: Leon Goretzka war von den Bossen an der Säbener Straße in München als Mittelfeldmotor angedacht.

FC Bayern: Leon Goretzka und Alphonso Davies stehen vor Rückkehr

Spieler Nummer zwei: Alphonso Davies sorgte vor allem mit seinen Auftritten in der Champions League* für Aufsehen. Doch beide haben eines gemein: Sie fehlen dem FC Bayern seit Monaten. Goretzka plagen hartnäckige Probleme an der Patellasehne.. Dabei ist der 27-Jährige neben Joshua Kimmich eigentlich als Chef der Zukunft vorgesehen. Gemeinsam mit dem Aggressive Leader als kongeniale Achse im Mittelfeld.

Davies wird dagegen auf der linken Außenbahn schmerzlich vermisst - als Tempomacher, als Initiator etlicher Angriffe, als permanenter Beschäftiger der gegnerischen Mannschaft. An dem Samstag, als die Bayern ein umkämpftes Remis bei 1899 Hoffenheim (1:1) holten, gab es mit Blick auf die beiden Leistungsträger zumindest einen Hoffnungsschimmer. Sie sollen beim Rekordmeister auf den Platz zurückkehren - sogar schon recht bald.

Wie FCB-Trainer Julian Nagelsmann am Rande des Spiels gegen die Kraichgauer erzählte, soll Goretzka am Dienstag wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Auch zu Linksaußen Davies gab Nagelsmann eine Prognose ab. „Es sieht gut aus bei ihm“, erzählte der 34-jährige Oberbayer nach dem Unentschieden im Kraichgau: „Die Herzmuskelentzündung ist abgeklungen, das Best-Case-Szenario ist eingetreten“, so Nagelsmann: „Ich hoffe, dass er schnell wieder Fuß fasst. Aber er wird schon noch drei bis vier Wochen fehlen.“

FC Bayern: Goretzka und Davies sollen in entscheidenden Wochen wieder einsteigen

Immerhin: Im April und Mai stehen im Fußball bekanntlich die entscheidenden Wochen an. Einen Goretzka und einen Davies kann der FCB dann sehr gut gebrauchen. Für mehr Kompaktheit in der Zentrale. Und für mehr Speed über die linke Außenbahn. (pm) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

