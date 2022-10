Geduldsprobe für Gravenberch – Nagelsmann erklärt ihm seine neue Rolle

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Bayerns Ryan Gravenberch ist unzufrieden mit seiner Spielzeit. © Markus Fischer/Imago

Er sieht die WM-Teilnahme in Gefahr: Ryan Gravenberch kommt beim FC Bayern immer noch nicht oft zum Zug. Julian Nagelsmann erzählt von einem „guten Gespräch“.

München - In Augsburg saß Ryan Gravenberch (20) wieder einmal nur auf der Bank. Zum sechsten Mal in dieser Saison über die gesamte Dauer des Spiels. Seinen Start beim FC Bayern hatte sich das Mittelfeld-Juwel nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam anders vorgestellt. Seine Enttäuschung machte er bereits zweimal öffentlich. Seine Chance, mit der niederländischen Nationalmannschaft zur WM in Katar zu fahren, sieht er in Gefahr.

„Bei Ryan ist es so, dass wir unter der Woche vor zwei Tagen ein gutes Gespräch hatten. Dabei habe ich ihm noch einmal klar gesagt, was der Unterschied ist zu seiner Rolle letztes Jahr, als er immer von Anfang an gespielt hat“, verriet Trainer Julian Nagelsmann (35) am Mittwoch bei Sky. „Es ist für einen jungen Spieler mit 20 nicht ganz so leicht reinzukommen und dann hat er nur 20 Minuten. Das ist eine ganz andere Herangehensweise.“

FC Bayern: Nagelsmann über Gravenberch – „Er ist natürlich traurig, dass er wenig spielt“

Fakt ist: Der Niederländer wünscht sich mehr Einsatzzeit. Bislang stand er aber nur zweimal für den deutschen Rekordmeister in der Startelf. Fakt ist aber auch: Bekam Gravenberch mal die Chance, zeigte er zwar oft in Ansätzen, welche Top-Qualitäten er hat. Doch überragende Partien waren bisher selten dabei. Hinzu kommt die starke Konkurrenz auf seiner Position im zentralen Mittelfeld mit Joshua Kimmich (27), Marcel Sabitzer (28) und Leon Goretzka (27). Trotzdem sind sich die Bayern-Verantwortlichen sicher, dass der Niederländer auf Dauer voll einschlagen wird.



„Er ist natürlich traurig, dass er wenig spielt, aber überhaupt nicht gefrustet oder sauer. Er ist ein ganz feiner Junge, der seine Entwicklungen nehmen wird“, betonte Nagelsmann und fügte an. „Ich habe ihm gesagt: Er wird einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, da lege ich mich fest. Er muss einfach ein paar Stellschrauben drehen und die wird er drehen.“



Unter anderem soll sich Gravenberch defensiv noch verbessern. „Ryan ist ein hervorragender Spieler. Wir wissen, dass wir an ihm viel Freude haben werden“, so Sportvorstand Hasan Salihamidzic. „Es gibt Phasen, wo man ein bisschen weniger spielt. Aber auf ihn kann sich jeder freuen.“ Für den Gravenberch-Durchbruch braucht es also noch ein wenig Geduld. P. Kessler, M. Bonke

