Freizeit-Manager der Fußballstars: Trio erfüllt die Wünsche von Bayern-Kandidat Gravenberch

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Ryan Gravenberch (Zweiter von rechts) und seine Lifestyle-Manager. © Jimshotit

Shoppen, Arzt anrufen oder Urlaub buchen: All das und noch viel mehr erledigt ein Trio aus Amsterdam für Fußballstars. Auch FCB-Kandidat Ryan Gravenberch hat sich teure Schuhe kaufen lassen.

München - Auf dem Rasen müssen Fußballer Woche für Woche Top-Leistungen bringen. Abseits des Fußballplatzes müssen sich einige Stars allerdings um fast nichts mehr kümmern. Emmanuel Ntow (25), Ward Struwer (24) und Mitchel Spel (21) sind Lifestyle-Manager aus Amsterdam. Sie gründeten 2019 die Firma Amslux und bieten Fußballstars eine 360-Grad-Betreuung in deren Freizeit.

Fußballstars und die Last des Luxus: Trio aus Amsterdam organisiert teures Leben

„Aus unserer Sicht war das eine Lücke in der Fußballwelt. Zu viele Spieler haben ihre kostbare Zeit damit verwendet, ihren Urlaub sowie einzigarte Erlebnisse zu organisieren oder ausverkaufte bzw. limitierte Produkte wie Uhren oder Schuhe zu suchen, die sie haben wollen“, erklärt Ntow im Gespräch mit der tz. „Wir organisieren auch Hochzeiten und Geburtstagspartys für Spieler und deren Familienmitglieder.“

FC-Bayern-Wunschspieler Gravenberch ließ sich Schuhe im Wert von 2400 Euro besorgen

Über zwei Jahre lang hat sich das niederländische Trio ein Netzwerk aufgebaut, um jeden Wunsch der Profis erfüllen zu können. Ein Star, der den Service von Amslux nutzt: Ryan Gravenberch (19/Vertrag bis 2023) von Ajax Amsterdam. „Im Winter haben wir für ihn, die Brüder Jurrien von Ajax und Quinten Timber vom FC Utrecht sowie Freunde von ihnen einen Urlaub auf Curaçao inklusive Villa, Security und eigenen Koch, der nur morgens gekocht hat, organisiert“, verrät Ntow. Gravenberch ist aber auch ein Fan von schwer zu bekommenden Schuhen. „Wir haben ihm zwei Louis-Vuitton-Sneaker besorgt. Der Preis pro Paar betrug 1200 Euro, weil es sich um spezielle Modelle handelte.“

Freizeit-Manager über Gravenberch: „Ein sehr ehrlicher Kerl“

Wer nun denkt, Gravenberch sei abgehoben, der irrt. „Wir haben ihm die Schuhe im Olympiastadion in Amsterdam übergeben. Er ist danach nicht gleich abgehauen, sondern hat sich mit uns unterhalten und Fotos gemacht. Ein sehr ehrlicher Kerl“, betont Ntow. Aktuell betreut Amslux rund 100 Spieler. „Mit einigen Profis arbeiten wir auf Provisionsbasis. Andere nutzen unseren Service auf Basis unserer verschiedenen Mitgliedschaften, die bei 500 Euro pro Jahr beginnen und bei 7000 Euro pro Jahr enden“, so Ntow.

Rundum-Betreuungen in Fußballwelt angekommen

Fakt ist: Rundum-Betreuungen für Fußballer sind in der Branche mittlerweile gang und gäbe. Es gibt Spezialisten, die Stars nahezu jeden Wunsch zu jeder Tageszeit erfüllen – beispielsweise spontan einen Tisch in einem bereits ausgebuchten Nobelrestaurant reservieren oder eine ausverkaufte Playstation 5 besorgen. Diese Menschen machen quasi das Unmögliche möglich. Ein weiteres Beispiel: Ein Ex-HSV-Star hatte einen Klamotten-Einkäufer, der für schwer zu bekommende Mode auch spontan in die USA flog.



FC Bayern: Franck Ribéry ließ Hausmüll entsorgen

Die großen Berater-Agenturen bieten ihren Stars ebenfalls einen sogenannten Player Service. Sie suchen zum Beispiel Häuser und Autos, koordinieren Arzt-Termine, buchen Privatjets, helfen bei Versicherungsthemen oder oftmals kurzfristigen Umzügen. Große Klubs sind in solchen Angelegenheiten aber auch top organisiert, was wichtig bei der Integration für Neuzugänge ist. Kurios: Einem Bericht der Bild aus dem Jahr 2017 zufolge entsorgte ein Mitarbeiter des FC Bayern München seinerzeit den Hausmüll von Franck Ribéry – weil sich Nachbarn beschwert haben sollen, dass der Franzose die Säcke einfach vor seine Tür geworfen habe.

Erwähnenswert: Nicht bei jeder Angelegenheit handelt es sich um Bequemlichkeit der Spieler. Denn: Je größer der Promi-Status, desto schwieriger ist es, sich normal in der Öffentlichkeit zu bewegen.