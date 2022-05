Brazzo schnürt Transfer-Doppelpack: Nach Mazraoui kommt auch Gravenberch aus Amsterdam

Von: Manuel Bonke

Gut verhandelt, FC Bayern! Nach Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui haben sich die Münchner nun auch die Dienste von Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch gesichert.

Der Wechsel ist in trockenen Tüchern, lediglich der Medizincheck steht noch aus. Gravenberch hatte sich Anfang Mai eine Knöchelverletzung zugezogen, weshalb er bei der Meisterfeier noch mit Krücken unterwegs war.

Bei der Ablösesumme des holländischen Nationalspielers musste Sportvorstand Hasan Brazzo Salihamidzic (45) ordentlich feilschen – die tz kennt die Zahlen. Ursprünglich wollten die Verantwortlichen von Ajax Amsterdam zwischen 30 und 35 Millionen Euro fixe Ablöse aus München überwiesen bekommen. Zu viel Geld für einen jungen Spieler, der im nächsten Sommer ohnehin ablösefrei gewesen wäre.

Die Münchner bewiesen Verhandlungsgeschick und haben sich mit Ajax auf folgenden Deal geeinigt: Als fixe Ablösesumme werden 18,5 Millionen Euro an Amsterdam überwiesen. Weitere 5,5 Millionen Euro könnten eventuell an Bonuszahlungen anfallen. Sollten die Bayern Gravenberch, der einen Vertrag bis 2027 erhält, irgendwann verkaufen, erhält Amsterdam 7,5 Prozent des Transfererlöses.

Gravenberch soll im zentralen Mittelfeld als Back-up für Joshua Kimmich (27) und Leon Goretzka (27) eingesetzt werden. Zumal Goretzka die vergangene Saison wieder enorm verletzungsanfällig war. Gravenberch kann sowohl auf der Sechser- als auch auf der Achter-Position im Zentrum spielen. Wegen seiner Spielweise, die in Holland viele an Paul Pogba (29) erinnert, hat Gravenberch den Spitznamen Mini-Pogba erhalten.

FC Bayern: „Pressingmaschine“ Konrad Laimer steht ganz oben auf der Wunschliste

In München kann er weiterhin mit Kumpel Mazraoui zusammenspielen, dessen Wechsel der deutsche Rekordmeister Dienstag offiziell verkündet hatte. „Wir freuen uns, dass Noussair Mazraoui unser erster Neuzugang in dieser Transferperiode ist. Er hatte Angebote aus ganz Europa und hat sich für uns entschieden, weil wir einen klaren Plan mit ihm haben und mit ihm große Ziele erreichen wollen“, wurde Salihamidzic in der entsprechenden Mitteilung zitiert.



Der Sportvorstand bezeichnet den marokkanischen Nationalspieler bewusst als ersten Neuzugang – weil noch weitere Transfers folgen sollen und werden, wie das Beispiel von Gravenberch zeigt. Bei Trainer Julian Nagelsmann (34) weiterhin ganz oben auf der Wunschliste: „Pressingmaschine“ Konrad Laimer (24) von RB Leipzig. Problematisch sind, wie bereits bei Gravenberch, die unterschiedlichen Ablöse-Vorstellungen zwischen den beiden Vereinen.

Dem Vernehmen nach soll man in München bereit sein, für den österreichischen Nationalspieler bis zu 20 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, doch die Leipziger stellen sich wohl mehr vor – und würden ihren Spieler überhaupt nur ungerne an die Säbener Straße ziehen lassen. Kein Wunder: Nach Dayot Upamecano (23) und Marcel Sabitzer (28) wäre Laimer bereits der dritte Spieler, den die Sachsen innerhalb kürzester Zeit an die Bayern abgeben würden. Nicht zu vergessen Trainer Nagelsmann. Am liebsten würden die Leipziger den 2023 auslaufenden Vertrag von Laimer vorzeitig verlängern. Ob das klappt? Die Bayern lauern. (Manuel Bonke)