FC Bayern wirklich chancenlos? Angeblich gibt es einen neuen Favoriten im Kampf um Sadio Mané

Von: Michael Haug

Die Spekulationen um Liverpool-Star Sadio Mané nehmen kein Ende. Der FC Bayern hat angeblich schlechte Karten, ein anderer Klub ist „großer Favorit.“

München - Sadio Mané und der FC Bayern München? Ein Transfer des senegalischen Superstars an die Isar gilt weiter als unwahrscheinlich. Nach der Partie gegen Aston Villa äußerte sich Mané selbst zu seiner Situation, betonte in Liverpool glücklich zu sein.

Und dennoch: der Vertrag des 30-Jährigen läuft im Sommer 2023 aus! Die Vertragsgespräche wurden, Medienberichten zufolge wegen den andauernden Verhandlungen mit Mohamed Salah, auf die Sommerpause verlegt. Ein prominenter, finanzstarker Klub aus Frankreich soll gute Karten auf die Verpflichtung Manés haben.

Sadio Mané: Paris Saint-Germain angeblich am Liverpool-Star dran

Wie Bild-Reporter Christian Falk berichtet, ist Paris Saint-Germain der „große Favorit“ auf eine Verpflichtung des Africa Cup of Nations-Gewinners. Die finanzielle Stärke des von Katar gesponserten Scheich-Klubs soll ausschlaggebend sein. Demnach soll Paris Saint-Germain starkes Interesse bekunden und ein hohes Gehalt anbieten. Mané zögere deswegen noch mit einer Vertragsverlängerung in Liverpool, so Falk.

FC Bayern: Interesse wurde bei den Beratern hinterlegt

Diverse Medien berichten, dass der FC Bayern Interesse bei Manés Beratern von der Agentur ROOF Interesse bekundet habe. Das Jahresgehalt von Afrikas Fußballer des Jahres 2019 soll laut Sky aktuell bei 20 Millionen Euro pro Jahr liegen, im Internet kursieren allerdings auch wesentlich geringere Zahlen, die Rede ist auf zahlreichen Seiten von nur sechs Millionen Euro. Der FC Bayern müsste zusätzlich voraussichtlich eine stattliche Ablöse bezahlen. Zur Orientierung: der Marktwert des Flügelstürmers liegt laut transfermarkt.de bei 80 Millionen Euro.

