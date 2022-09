Kuriose Statistik: Bitterer Auftritt von Mané in Augsburg schlägt sich in Zahlen nieder

Es hat mit Manuel Neuer zu tun

FC-Bayern-Topstar Sadio Mané erwischte auch in Augsburg einen gebrauchten Tag.

Sadio Mané kann Robert Lewandowski beim FC Bayern noch nicht ersetzen. Gegen Augsburg blieb er blass - sogar Manuel Neuer übertrumpfte ihn.

Augsburg / München - Eine bezeichnende Statistik: Manuel Neuer hatte in Augsburg zwei Torchancen, Sadio Mané nur eine. Das allein sagt schon viel aus über die Krise des FC Bayern und die Flaute beim 32-Millionen-Neuzugang aus Liverpool.

Neuer, nicht einer der Offensivstars, wäre bei der 0:1-Pleite beim FCA fast das Husarenstück gelungen, seinem FCB in der Nachspielzeit zumindest einen Zähler zu retten. Mit zwei Kopfballchancen aber scheiterte er am blendend aufgelegten Augsburger Schlussmann Rafael Gikiewicz. Mané dagegen hatte nur eine Chance im ganzen Spiel, und der Senegalese wird immerhin fürs Toreschießen bezahlt. In der 13. Minute vergab er eine Riesenchance.

Lewandowski trifft auch in Spanien nach Belieben

Fünf Pflichtspiele ist Mané mittlerweile schon ohne Tor. Seinem Vorgänger Robert Lewandowski passierte das zuletzt im Herbst 2016. Und, um noch mehr in die Wunde zu streuen: Lewandowski trifft und trifft auch in Barcelona, wie er will. Zuletzt traf er wieder doppelt und führt die Torjägerliste in der spanischen La Liga, wie zu Bundesliga-Zeiten auch, souverän mit acht Toren in sechs Spielen an. Mané steht nach sieben Spielen bei drei Treffern. Didi Hamann forderte sogar, Mané vorerst auf die Bank zu setzen.

Hasan Salihamidzic sagte über Mané: „Wir reden viel, sprechen ihm Mut zu, versuchen ihn auf den Weg zu bringen. Auf dem Platz muss er das selbst machen.“ Ob er jetzt doch noch eine neue Nummer 9 holen muss? „Warum sollte ich mir Gedanken machen, wenn die Transferzeit zu Ende ist. Wir können das, wir haben auch Spieler dafür. Nur, wir müssen das besser zu Ende spielen.“ (cg)

