Sadio Mané schwärmt: So überzeugte Brazzo mich vom FC Bayern

Von: Vinzent Fischer

Sadio Mané verlässt den FC Liverpool in Richtung FC Bayern. Am Mittwoch wird er offiziell vorgestellt. In einem Interview erklärt er den Transfer.

München - Schon seit Wochen brodelte die Gerüchteküche, jetzt ist der Transfer in trockenen Tüchern: Sadio Mané (30) wechselt vom FC Liverpool zum FC Bayern. Den obligatorischen Medizincheck hat der Neuzugang bereits bestanden, am Mittwochabend soll er dann im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden. In einem Interview erklärt der Senegalese, warum er sich für den deutschen Rekordmeister entschieden hat.

FC Bayern: Sadio Mané erklärt Transfer-Hintergründe - Superstar warnt vor zu hohen Erwartungen

„Als mir mein Berater das erste Mal von dem Interesse von Bayern München erzählt hat, war ich gleich Feuer und Flamme“, berichtet der Außenstürmer der BILD. „Ich habe mich dort gleich gesehen. Für mich war es der richtige Verein zur richtigen Zeit. Es ist einer der größten Vereine der Welt und die Mannschaft kämpft immer um alle Titel mit“, erklärt Mané weiter.

Der Superstar warnt jedoch vor einer zu großen Erwartungshaltung. Klar wolle er alles dafür tun, um mit dem FCB Trophäen zu gewinnen, „aber noch ist es etwas früh, über das Champions-League-Finale zu sprechen, wir haben ja noch nicht mal ein Spiel zusammen gemacht.“

Sadio Mané will nur nach München - Salihamidzic-Strategie zahlt sich aus

Die Offerten anderer Klubs habe er bewusst abgelehnt, so der 30-Jährige: „Für mich hat gleich das Gefühl gestimmt, als Bayern mir den Plan mit mir vorgestellt hat. Ich habe mich in Bayerns Plan mehr wiedergefunden als in jedem anderen.“ Offenbar hat sich die Strategie von Hasan Salihamidzic ein weiteres Mal ausgezahlt.

Sadio Mané: In einem Interview erklärt der Superstar, warum er sich für den FC Bayern entschieden hat.

Der FCB-Sportvorstand legt seinen potenziellen Neuzugängen bei Transferverhandlungen detaillierte Karrierepläne bei den Münchnern vor, um ihnen so eine langfristige Perspektive aufzuzeigen. Unter anderem konnte der spätere Leistungsträger Alphonso Davies auf diese Weise von einem Wechsel an die Säbener Straße überzeugt werden.

FC Bayern: Sturm-Duo mit Robert Lewandowski? Mané blockt ab

Ob Sadio Mané an der Seite von Robert Lewandowski stürmen wird, ist aktuell mehr als fraglich. Der Pole spricht offen von einem Zerwürfnis mit dem FC Bayern und möchte die Münchner mutmaßlich in Richtung FC Barcelona verlassen. Eine Frage dazu blockt Sadio Mané allerdings ab. „Ich bin kein Spieler, der sich auf solche Dinge konzentriert. Ich bin hier für den FC Bayern“, stellt der 30-Jährige klar. (vfi)