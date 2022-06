Mané-Transfer offiziell! Die Vorstellung des Königstransfers mit Salihamidzic im Live-Ticker

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern München stellt seinen Neuzugang Sadio Mané am Mittwoch offiziell vor. © FC Bayern München

Am Mittwoch ab 16 Uhr stellt der FC Bayern seinen Star-Neuzugang Sadio Mané vor. Alle Aussagen des Senegalesen gibt es bei uns im Live-Ticker.

Sadio Mané läuft künftig für den FC Bayern München auf.

läuft künftig für den FC Bayern München auf. Der Transfer des Senegalesen wurde am Mittwoch offiziell verkündet.

des Senegalesen wurde am Mittwoch offiziell verkündet. Ab 16 Uhr wird der 30-Jährige im Presseclub der Allianz Arena präsentiert.

wird der 30-Jährige im Presseclub der Allianz Arena präsentiert. Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 22. Juni, 15.01 Uhr: Lange mussten die Fans des FC Bayern München auf diesen Moment warten, nun ist er bald da. Eine Stunde noch bis zur Vorstellung von Sadio Mané in der Allianz Arena, der Senegalese selbst wird dabei wohl seinen Wechsel erklären und seine Ziele in München definieren.

Sadio Mané wird am Mittwoch präsentiert: Senegalese seit Dienstag in München

Erstmeldung vom 22. Juni:

München - Sportvorstand Hasan Salihamidzic schloss den Deal mit dem FC Liverpool erst am Freitag ab, mit seinem dritten Angebot waren die Engländer offenbar einverstanden. Kurz danach wurde alles für die Ankunft des senegalesischen Weltstars vorbereitet. Am Dienstagvormittag landete Mané in München und wurde nach seinem bestandenen Medizincheck im Mandarin Oriental München, einem Fünf-Sterne-Hotel in der Altstadt, untergebracht.

FC Bayern präsentiert Sadio Mané: Salihamidzic „stolz“ auf seine Neuverpflichtung

Am Mittwoch ist der Tag der Präsentation Manés. Nach der Vertragsunterschrift ging es mit dem Fotoshooting über den Dächern Münchens weiter. Dabei sendete der Neuzugang den ersten Gruß an den Münchner Anhang: „Hallo Fans, hier ist Sadio Mané. Ich freue mich sehr, hier zu sein, besonders mit dieser Aussicht. Und ich kann es kaum erwarten, vor euch in der Allianz Arena zu spielen“, meint der 30-Jährige auf dem Instagram-Kanal des FC Bayern.

Hasan Salihamidzic, der bereits ausführlich über die Hintergründe des Transfers sprach, zeigte sich sehr glücklich über den Zuwachs. „Mit Sadio Mané kommt ein internationaler Top-Star zum FC Bayern, der dem Weltfußball seinen Stempel aufgedrückt hat. Wir sind stolz, ihn nach München geholt zu haben“, meinte der Sportvorstand in der entsprechenden Pressemitteilung. „Sadio hat in unseren Gesprächen von der ersten Minute an klargestellt, dass er nur für den FC Bayern spielen möchte“, meinte ‚Brazzo‘ - ähnlich formulierte es auch der Spieler selbst in einem Interview.

Sadio Mané wechselt zum FC Bayern und schwärmt: „Mag diesen Club sehr“

Auch gegenüber dem vereinseigenen Medien gab sich Mané froh. „Wir haben viele Gespräche geführt und ich habe von Beginn an das große Interesse dieses großen Clubs gespürt. Für mich gab es daher auch von Beginn an keinen Zweifel: Das ist der richtige Zeitpunkt für diese Herausforderung. Ich will mit diesem Verein viel erreichen, auch international“, meint er angriffslustig. „Schon während meiner Zeit in Salzburg habe ich viele Spiele des FC Bayern verfolgt - ich mag diesen Club sehr!“ (ajr)