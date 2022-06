Kommt Mané zum FC Bayern? Liverpool-Star überrascht mit verheißungsvoller Ansage

Von: Tom Offinger

Der Wechselpoker um Sadio Mané geht weiter. Vor einem wichtigen Länderspiel äußert sich der begehrte Senegalese selbst zu den Gerüchten - und lässt tief blicken.

München - Kommt er oder kommt er nicht? Das Rätsel um die Zukunft von Stürmer Sadio Mané geht vorerst weiter, ein offizieller Wechsel vom FC Liverpool zum FC Bayern München hat sich bislang - trotz aller Gerüchte - nicht materialisiert. Nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid soll sich der Senegalese bereits von seinem Teamkollegen bei den „Reds“ verabschiedet haben, ein Insider aus Liverpool behauptete wenige Tage später, dass sich 30-Jährige schon auf einen Vertrag in München geeinigt habe, einzig die Ablösesumme müsse noch ausgehandelt werden.

Sadio Mané: Verheißungsvolles Statement - wechselt er zum FC Bayern München?

Im Vorfeld des Qualifikationsspiels zum Afrika Cup gegen den Benin ließ Mané mit einer überraschend deutlichen Aussage zu seiner Zukunft aufhorchen. Nachdem ein Journalist den Angreifer darauf aufmerksam machte, dass „60 bis 70 Prozent der Senegalesen“ einen Wechsel ihres Helden befürworten würden, lehnte sich der 30-Jährige nach vorne und erklärte verheißungsvoll: „Ich werde tun, was sie wollen. Wir werden schon bald sehen.“ Abgerundet wurde die vielversprechende Aussage von einem süffisanten Lächeln Manés.

Ob man die Aussage des Senegalesen jetzt als endgültige Bestätigung für einen Abschied aus Liverpool sehen kann, sei einmal dahingestellt, verheißungsvoll ist sie dennoch allemal. Auch aus der Sicht Manés scheint nun nichts an einem Wechsel vorbeizuführen, die Entscheidung zu einem Neuanfang in einem anderen Trikot dürfte somit ebenfalls vom Spieler selbst, und nicht etwa von einem Berater kommen. Offen ist hingegen, ob es den Afrika-Cup-Sieger nun auch an die Säbener Straße und damit in die Bundesliga zieht.

Poker um Sadio Mané: Welche Rolle spielt Serge Gnabry?

Glaubt man jüngsten Berichten, ist der Wechsel zum FC Bayern eigentlich schon eine beschlossene Sache. Vor allem Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll sich den vergangenen Wochen aktiv um den schnellen Senegalesen bemüht haben und kräftig bei dessen deutschem Berater Björn Bezemer die Werbetrommel für den deutschen Rekordmeister gerührt haben.

Wie bereits erwähnt, hängt vieles noch von der abschließenden Transfersumme ab. Dem Vernehmen nach verlangt der FC Liverpool stolze 50 Millionen Euro für den Senegalesen, der FC Bayern biete derweil nur 30 Millionen Euro. Eine weitere Option wäre ein Tauschgeschäft, wie es beispielsweise von der britischen Daily Mail ins Gespräch gebracht wurde: Demnach konnte Serge Gnabry für Mané an die Mersey wechseln.

Und auch Jürgen Klopp scheint über den deutschen Nationalspieler nachzudenken: „Liverpool wird versuchen, ihn (Sadio Mané, Anm. d. Red.) durch Serge Gnabry zu ersetzen“, verriet Andrew Headspeath, ein Transfer-Experte in Sachen FC Liverpool, gegenüber tz.de und merkur.de. „Aber dem Anschein nach fordert er viel Geld.“ (to)