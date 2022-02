Adieu, Säbener Straße? FC Bayern träumt wohl von einem neuen „Super-Komplex“

Von: Marius Epp

Das Herz des FC Bayern: Die Säbener Straße. © Manfred Bail/imago

Zieht der FC Bayern bald um? Einem Bericht zufolge träumen die Bosse von einem neuen Zuhause für den Verein.

München - Die Säbener Straße* ist seit 62 Jahren das Zuhause des FC Bayern*. Geschäftsstelle, Trainingsplätze und vieles mehr verbergen sich hinter den Toren der Hausnummer 51 im Münchner Stadtteil Untergiesing-Harlaching. Eine neue Heimat? Kaum vorstellbar. Doch genau das soll offenbar eine ernsthafte Erwägung sein.

Wie die Sport Bild unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, hinterfragt die Vereinsführung im internen Vereinsstrategie-Papier die eigene Infrastruktur. Eine Analyse habe ergeben, dass diesbezüglich „Nachholbedarf“ besteht. Intern gäbe es keine Denkverbote, auch ein Umzug auf das Gelände des neu erbauten FC Bayern Campus soll eine Option sein.

Neues Zuhause für den FC Bayern? „Müssen Wege finden, um konkurrenzfähig zu bleiben“

In der ersten Februarwoche soll es eine Sitzung gegeben haben, bei der das Thema Säbener Straße auf der Tagesordnung stand. Offenbar träumen die Bayern von einem neuen „Super-Komplex“. Der springende Punkt: Die Münchner fürchten, von der Konkurrenz in puncto Infrastruktur abgehängt zu werden. „Viele europäische Top-Klubs haben mittlerweile einen signifikanten Wettbewerbsvorteil und wir als FC Bayern müssen Wege finden, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dafür benötigen wir Wachstumsimpulse“, betonte Vorstandschef Oliver Kahn*.

In der Tat sind andere Top-Klubs in diesem Punkt davongezogen - die Säbener Straße als Standort ist längst nicht mehr zu vergleichen mit den Anlagen von Manchester City*, dem FC Liverpool* oder Real Madrid*. David Alaba schwärmte jüngst von einem eigenen Zimmer auf dem Klubgelände: „Das ist eine super Sache. Man hat dort zwischen den Trainingseinheiten einen Rückzugsort.“

FC Bayern: Bau eines neuen Vereinszentrums wäre teuer

Die Räumlichkeiten an der Säbener Straße sind in die Jahre gekommen, es ist zudem wenig Platz für Expansion. Trotzdem ist ein Umzug in näherer Zukunft unwahrscheinlich. Die Campus-Option ist schwer realisierbar, da das Gelände von der Bundeswehr erworben wurde und zehn Jahre lang nicht gewerblich genutzt werden darf.

Ein Neubau dürfte extrem teuer werden, die Bayern investierten erst vor wenigen Jahren rund 70 Millionen Euro in den hochmodernen Campus. So schnell wird sich der FC Bayern nicht von der altehrwürdigen Säbener Straße verabschieden müssen. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

