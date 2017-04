Ersatzmann Ulreich: Wann er mit Neuers Rückkehr rechnet

München - Der Genesungs-Fahrplan für Manuel Neuer ist nach seiner Zeh-Operation klar vorgegeben: In Hoffenheim noch einmal pausieren, im deutschen Classico gegen Borussia Dortmund das Comeback feiern und im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid Glanzparaden gegen Ronaldo & Co. auspacken.

Nach dieser Taktung richtet sich auch Ersatzkeeper Sven Ulreich: „Momentan ist der Stand der Dinge, dass Manu gegen Dortmund wieder spielen wird. Von dem her gesehen habe ich jetzt noch das Spiel gegen Hoffenheim und dann schauen wir, wie es ihm geht. Aber ich denke, dass er dann wieder auf dem Plan ist.“ Ulreich habe zwar nicht persönlich bei Neuer nachgefragt, wie es ihm geht, er sei aber von der medizinischen Abteilung des FCB auf dem Laufenden gehalten worden. „Manu hat ein gutes Gefühl, darum glaube ich schon, dass es klappen wird“, erklärt Ulreich und betont gleichzeitig, dass man jedoch nie wissen könne, was bei einer Verletzung noch so alles passieren könne.

Wenn man die Worte von Arjen Robben hört, liegt der Verdacht nahe, dass sich Neuer nach seiner OP nicht bei der Mannschaft blicken ließ. Auf den Gesundheitszustand des Nationaltorwarts angesprochen, meinte der Holländer am Samstag: „Keine Ahnung, ich habe ihn heute und gestern nicht gesehen. Wir müssen abwarten, aber darüber brauchen wir nicht zu reden. Wir geben Sven alle Selbstvertrauen, aber natürlich will jeder, dass Manu fit wird.“ Robert Lewandowski sieht sogar etwas Positives in der Neuer-Verletzung. „Wenn er zwei freie Spiele bekommt, bedeutet das für ihn, dass er noch besser für den Rest der Saison ist“, so die Lewy-Theorie.

Ersatzmann Ulreich hat übrigens wieder Blut geleckt und deutete einen Abschied vom FCB an: „Es ist immer schön, wenn man spielt. Das will ich in Zukunft auch wieder öfters machen.“