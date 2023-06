FC Bayern sucht Salihamidzic-Nachfolger: Ein Kandidat moderiert angebliches Interesse gekonnt weg

Rummenigge mahnt zur Eile

Der FC Bayern braucht einen neuen Sportchef. An Kandidaten mangelt es nicht. Einer der gehandelten Namen muss sich vor einem wichtigen Spiel zum Gerücht äußern.

Berlin – Wenn der FC Bayern einen prominenten Posten neu zu besetzen hat, wird die Konkurrenz hellhörig. Und vielleicht auch unruhig. Denn nicht nur bei der Verstärkung der eigenen Mannschaft greift der Rekordmeister bei anderen Bundesligisten zu. Weil er es kann.

Auch Trainer werden durchaus mal abgeworben, wie das Beispiel Julian Nagelsmann bewies. Nun brauchen die Roten seit dem Aus von Sportvorstand Hasan Salihamidzic einen neuen Gesamtverantwortlichen für den sportlichen Bereich, der das Team gemeinsam mit Thomas Tuchel wieder zu einer Bestia Negra formt, die europaweit gefürchtet wird.

FC Bayern sucht Sportchef: Rummenigge plädiert für Lösung aus Deutschland

Wie Neu-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge bei einem Auftritt auf der Sportmesse SPOBIS betonte, sei der Verein bei der Suche „gut beraten, wenn wir uns auf Deutschland konzentrieren“. Die Begründung: Die Öffentlichkeit hätte sich schon in der Vergangenheit schwer damit getan, wenn der Trainer nicht perfekt Deutsch gesprochen habe. Wohl eine Anspielung auf Pep Guardiola, Carlo Ancelotti und womöglich auch Giovanni Trapattoni.

Erste Namen potenzieller Sportchefs wurden unmittelbar nach der Verkündung der Salihamidzic-Entlassung gehandelt – also quasi bevor die Mannschaft mit der Meisterschale in Berührung kam. Darunter Max Eberl, seit wenigen Monaten Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig, der aus seiner besonderen Beziehung zu München nie einen Hehl machte und bereits zu Gladbachern Zeiten mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde.

Laut Sky steht auch Stefan Reuter auf der Kandidatenliste. Der Weltmeister von 1990 leitet seit Ende 2012 als Geschäftsführer Sport die Geschicke beim FC Augsburg, bejubelte seither sogar eine Qualifikation für die Europa League und machte sich ligaweit einen Namen als erfolgreicher Entscheidungsträger. Wie Eberl hat auch er eine Bayern-Vergangenheit, gewann in drei Jahren zwei Meisterschaften.

+ Offenbar im Rennen um den Sportchef-Posten beim FC Bayern: Markus Krösche (r.) und Max Eberl wurden bereits auf das Thema angesprochen. © IMAGO / Matthias Koch

FC Bayern sucht Salihamidzic-Nachfolger: Ein Kandidat moderiert angebliches Interesse gekonnt weg

Einen weiteren Namen schickte Lothar Matthäus in seiner Funktion als Sky-Experte ins Rennen: Markus Krösche. Der 42-Jährige ist seit Sommer 2021 Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt und will gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig im Pokalfinale (ab 20 Uhr im Live-Ticker) nach dem Europa-League-Triumph 2022 auch die zweite Saison mit einem Titel krönen.

Im Vorfeld wurde er in einer Journalistenrunde auf einen möglichen Wechsel an die Säbener Straße angesprochen. Die Frage wischte der langjährige Profi des SC Paderborn, der bei den Ostwestfalen sogar in die Jahrhundertelf gewählt wurde, gekonnt und kurz angebunden weg: „Nein, nein, mein Fokus ist nur auf Eintracht Frankfurt, vor allem jetzt erstmal auf das Finale. Gab keinen Kontakt.“

Dennoch dürfte es ihm zumindest schmeicheln, mit dem Krösus in Verbindung gebracht zu werden. Und es würde ja auch schon der bayerische Anstand gebieten, die Hessen zunächst ihre Saison zu Ende spielen zu lassen, ehe bei Krösche vorgefühlt würde.

+ Sportchef gesucht: Die FCB-Aufsichtsräte Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sowie Präsident Herbert Hainer (v. l.) müssen sich in nächster Zeit häufiger austauschen. © IMAGO / Future Image

Kommt ein Star zurück zum FC Bayern? Schweinsteiger und Robben werden ins Spiel gebracht

Beendet sind die Spekulationen um den gebürtigen Hannoveraner damit wahrscheinlich noch nicht. Auch wenn Rummenigge bereits verdeutlichte, dass die Zeit drängt. Auf die Frage, wann der Salihamidzic-Nachfolger gefunden sein sollte, antwortete er: „Gestern.“

Eher vorgestern trugen noch Bastian Schweinsteiger und Arjen Robben das Bayern-Trikot. Beide hatten großen Anteil am ersten Triple des Vereins vor zehn Jahren. Der langjährige Fan-Liebling wurde von Uli Hoeneß in der Abendzeitung ins Gespräch gebracht, vom Ehren-Präsidenten als „gestandenes Mannsbild“ und „Weltmann“ gefeiert. Beim Niederländer, die ruhigere, aber nicht weniger ehrgeizige Hälfte der legendären Flügelzange „Rib & Rob“, wagte sich Sky-Reporter Uli Köhler vor: „Er ist ein echtes Vorbild. Er ist kommunikativ sehr stark. Gerade da hapert es beim FC Bayern.“

Vorteil der ehemaligen FCB-Stars: Sie wären wohl schnell verfügbar, auch wenn Robben als Jugendtrainer in seiner Heimat agiert und sich Schweinsteiger als ARD-Experte einen Namen macht. Ihr Nachteil: Erfahrungen in der verantwortungsvollen Rolle bringen sie nicht mit, würden in gewisser Weise ins kalte Wasser geworfen werden. Ähnlich wie einst Salihamidzic.

Wer in dessen Fußstapfen treten darf, bleibt auf jeden Fall eine spannende Frage. Für Experten, Fans und auch die Konkurrenz des FC Bayern. (mg)

Rubriklistenbild: © IMAGO / Matthias Koch