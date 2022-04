Sandro Wagner giftet gegen Bosse: „Ich finde nicht jeden cool bei Bayern“

Von: Christoph Klaucke

Sandro Wagner spricht im Kroos-Podcast „Einfach mal Luppen“ mal wieder Klartext. Der Haching-Trainer knöpft sich die Bosse des FC Bayern vor.

München - Sandro Wagner ist ein Mann der klaren Worte. Das war als aktiver Spieler schon so, was ihm seine Karriere in der Nationalmannschaft gekostet hat. Mittlerweile ist Wagner als Trainer des Viertligisten SpVgg Unterhaching und als TV-Experte unterwegs. Der 34-Jährige blickt nun zurück auf seine Zeit beim FC Bayern München*, fällt jedoch auch ein schonungsloses Urteil.

Sandro Wagner Geboren: 29. November 1987 (Alter 34 Jahre), München Trainer: SpVgg Unterhaching 38 Spiele für FC Bayern (elf Tore)

Sandro Wagner: Ex-Stürmer erinnert sich an Zeit beim FC Bayern zurück

Sandro Wagner durchlief die komplette Jugend beim FC Bayern, den Durchbruch bei den Profis schaffte er aber erst im zweiten Anlauf. Trotzdem erinnert sich der gebürtige Münchner gerne zurück. „Der FC Bayern bedeutet mir echt viel, sehr viel sogar, weil ich da einfach in Summe elf, zwölf Jahre jeden Tag war. Wenn du da so viele Jahre bist, dann verbindet das“, sagt Wagner im Podcast „Einfach mal Luppen“ von Toni und Felix Kroos.

Wagner hat beim deutschen Rekordmeister (alle Titel des FC Bayern in der Übersicht) eine zweite Familie vorgefunden. „Ich war fast den ganzen Tag an der Säbener Straße, auch an freien Tagen. Am Sonntag habe ich mich mit den Jungs aus dem Jugendheim getroffen“, erklärt Wagner, der nach eigenen Aussagen bei den Bayern oft auf der Kippe stand, den Sprung in die nächste Altersklasse dann aber doch noch schaffte. Zuletzt kritisierte er die Ausbildung beim FC Bayern.

Haching-Trainer Sandro Wagner giftet gegen die Bosse des FC Bayern. © Mladen Lackovic/Imago

Sandro Wagner giftet gegen Bosse: „Ich finde nicht jeden cool bei Bayern“

Nach über zehn Jahren bei anderen Klubs kehrte Wagner Anfang 2018 für ein Jahr zurück und wurde mit den Bayern Deutscher Meister. Insgesamt erzielte der Stürmer in 38 Pflichtspielen elf Tore. „Der FC Bayern bedeutet mir sehr viel, aber das ist eher der Klub und nicht die Personen. Da unterscheide ich extremst“, stellt Wagner jedoch klar und giftet gegen die FCB-Bosse. „Ich finde deswegen nicht jeden cool, der in einer leitenden Funktion bei Bayern ist. Ich finde den Verein cool.“ Ob er damit Sportvorstand Hasan Salihamidzic oder CEO Oliver Kahn meint? Konkrete Namen nannte Wagner allerdings nicht.

Wagner ist aktuell Trainer in der Regionalliga in Unterhaching. Einem Duell mit dem Ex-Klub würde er aber nicht aus dem Weg gehen. Er hätte „auch keine Probleme, dem FC Bayern als Gegner weh zu tun“, räumte Wagner ein. „Das hatte ich auch nicht als Spieler. Das hat zwar nicht so oft geklappt, aber ich hätte kein Problem damit gehabt.“ In elf Partien gegen die Bayern gelang ihm im Darmstadt-Trikot in der Allianz Arena ein Treffer.

Sandro Wagner: Comeback als Experte bei WM in Katar?

Statt auf Dorfplätzen mit der SpVgg Unterhaching sieht man Sandro Wagner vielleicht demnächst bei der WM in Katar. Der frühere Nationalspieler (fünf Tore in acht Länderspielen für Deutschland) ist als Experte im Gespräch. Bereits bei der EM im vergangenen Sommer war er für das ZDF im Einsatz. Wagner sei sich „noch nicht 100 Prozent sicher, aber das Angebot wäre da.“ Wagner lieferte im Kroos-Podcast den Spruch des Tages: „Ich muss das noch abklären mit der Chefin zu Hause, ob ich da ausbüchsen darf nach Katar.“ (ck) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA