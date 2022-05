Sanés schneller Abgang in Mainz - Nagelsmann zeigt Verständnis: „Würde auch sofort reingehen“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Diskussion unter Bayern-Stars: Leroy Sané (r.) und Robert Lewandowski hatten in Mainz Gesprächsbedarf. © IMAGO / Jan Huebner

Bei der Klatsche in Mainz enttäuscht die komplette Mannschaft des FC Bayern. Danach dreht sich aber vieles um Leroy Sané - nicht wegen seiner sportlichen Leistung.

München - 45 Minuten hatte Leroy Sané diesmal Zeit, um beim FC Bayern wieder positiv auf sich aufmerksam zu machen. Sich wieder als echte Startelf-Alternative in Erinnerung zu rufen. Viel besser hätte die Vorlage der Kollegen kaum sein können, denn die hatten in der ersten Hälfte komplett neben sich gestanden. Doch auch dem einstigen Star-Einkauf von Manchester City gelang es nicht, Pluspunkte zu sammeln und dem Spiel eine Wendung zu geben.

So musste Julian Nagelsmann nach dem 1:3 in Mainz auch weniger über Sanés Darbietung in der zweiten Hälfte reden als über dessen umgehenden Abgang danach. Statt wie die Teamkollegen noch beim bemitleidenswerten Anhang vorbeizuschauen und den konsternierten Mitreisenden für den Support zu danken, entschwand der 26-Jährige schnell in den Katakomben.

Nagelsmann über Sanés eiligen Abgang: „Von 100 Profis gehen 50 raus“

Was anschließend ebendort zum Thema wurde. „Das ist ja ganz normal. Von 100 Profis machen es 50 und 50 gehen raus. Da ist jeder anders“, beschwichtigte Nagelsmann: „Jeder Mensch geht mit solchen Situationen anders um.“ Der Coach war in der Mixed Zone bemüht, hier keine neue Baustelle entstehen zu lassen.

Das führte sogar so weit, dass er selbst erklärte, wie es der Spieler Nagelsmann nach Niederlagen halten würde, wenn das Fußballerleben ein Wunschkonzert wäre: „Der eine macht es mit sich aus und geht sofort rein. Ich bin ehrlich, ich würde auch sofort reingehen und nicht zu den Schiedsrichtern gehen.“

Video: Fakten-Report zur Bayern-Pleite in Mainz

Nagelsmann nimmt Sané in Schutz: „Muss nicht alles auf die Goldwaage legen“

Zwar hält es der 34-Jährige, für „grundsätzlich besser, wenn man es macht“, also den Weg in die Kurve geht. Letztlich hat er aber offenbar kein Problem mit Sanés schnellem Verschwinden: „So wie jeder Fan seinen Charakter hat, ist es auch bei jedem Spieler. Man muss auch nicht alles auf die Goldwaage legen.“

Nun ließe sich frotzeln: Vorher war Sané auch kaum zu sehen. Doch damit war er keinesfalls alleine. An rund einem halben Dutzend Bayern-Stars lief diese Partie komplett vorbei. Und dennoch richtet sich der Blick im Normalfall eben deutlich mehr auf Sané als auf viele andere Teamkollegen - weil er einen großen Namen trägt und immerhin 60 Millionen Euro Ablöse kostete.

Nagelsmann über Sanés Leistung in Mainz: „Hat schon besser gespielt“

Das weiß auch Nagelsmann, der den gebürtigen Essener so beurteilte: „‘Lee‘ hat schon besser gespielt in dieser Saison.“ Allerdings sei das nicht neu: „Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, das Thema. Dass der jetzt nicht gerade an seinem Peak ist. Trotzdem hat er immer wieder Aktionen, wo du siehst, was für ein herausragender Fußballer er ist.“

Um das zu erkennen, braucht es im Normalfall deutlich weniger als 45 Minuten. (mg)