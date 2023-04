FC Bayern München gegen SC Freiburg: DFB-Pokal heute live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Nach dem Sieg im Klassiker wartet auf den FC Bayern das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

München - Der FC Bayern München hat die Dinge am Wochenende für sich wieder gerade gerückt und ist mit dem 4:2-Erfolg gegen Borussia Dortmund wieder an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Das Spiel fuhr am Samstagabend einen neuen Zuschauer-Rekord ein. Nun gilt es, gegen den SC Freiburg am Dienstag (04. April) auch im DFB-Pokal den nächsten Schritt zu gehen.

Denn der FC Bayern hat noch die Chance auf das Triple, mit dem neuen Trainer Thomas Tuchel soll diese Möglichkeit auch weiter bestehen. Dazu ist aber ein Sieg gegen die Mannschaft von Trainer Christian Streich nötig, die aktuell in der Bundesliga um den Einzug in die Champions League kämpft.

Nach dem Sieg im Klassiker gegen den BVB will der FC Bayern auch im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg eine Runde weiterkommen. © Markus Fischer/imago

Thomas Tuchel sieht vor DFB-Pokalspiel gegen SC Freiburg beim FC Bayern noch einige Fehler

Am Samstag (01. April) musste der SC Freiburg allerdings gegen Hertha BSC im heimischen Stadion einen Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft kam nicht über 1:1 gegen den aktuell 16. der Tabelle hinaus. Gegen den FC Bayern im Viertelfinale soll es nun aber wieder volle Kraft vorausgehen.

Bayern-Neutrainer Tuchel hofft dann wohl auch auf ein bisschen mehr Stabilität seiner Mannschaft. Denn nach seinem ersten Spiel als Trainer der Münchner am Samstag sah er noch einige Fehler, die er ausbessern möchte: „Es war ein bisschen zu wild, wir wollten mehr Dominanz haben. Wir haben sehr nervös begonnen. Das ganze Spiel war eigentlich zu schlampig mit zu vielen Ballverlusten. Der Wille, gegen den Ball zu arbeiten, war extrem hoch. Es ist noch Luft nach oben.“

Das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg findet am Dienstag, 4. April 2023, in München statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Bayern München gegen SC Freiburg: DFB-Pokal heute live im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg live und in voller Länge im Free-TV.

Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky sowie ARD und ZDF.

FC Bayern München gegen SC Freiburg: DFB-Pokal heute live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Bayern München gegen SC Freiburg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in München startet am Dienstag, 4. April 2023, um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

FC Bayern München gegen SC Freiburg: DFB-Pokal heute im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

(msb)