SC Freiburg gegen FC Bayern heute live: Wo läuft die Bundesliga im TV und Stream?

Von: Patrick Mayer

Wo läuft das Bundesliga-Spiel zwischen Freiburg und dem FC Bayern live im TV und Stream? © Sven Hoppe/picture alliance/dpa

Der FC Bayern München muss beim SC Freiburg ran. Sky oder DAZN - wer zeigt das Bundesliga-Spiel im TV und Live-Stream? Der Überblick.

München/Freiburg - Es ist mittlerweile ein Klassiker der Fußball-Bundesliga: Der SC Freiburg empfängt an diesem Wochenende den FC Bayern München. Die Breisgauer haben sich in der Tabelle oben festgesetzt, sind nach etlichen guten Leistungen Fünfter.

Freiburg gegen Bayern, das ist auch das taktische Duell zwischen Kult-Trainer Christian Streich (56 Jahre) und dem jungen Coach Julian Nagelsmann. Beide kennen sich, beide schätzen sich. Und sie kennen den Fußball des jeweils anderen. Der FC Bayern könnte bei sechs Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund im Falle eines Sieges einen weiteren großen Schritt in Richtung nächster Bundesliga-Meisterschaft machen. Es wäre die 32. insgesamt und die zehnte in Folge.

SC Freiburg - FC Bayern live: Wo läuft das Bundesliga-Spiel heute im TV?

Doch, wer überträgt die Partie live? Sky? DAZN? Die Antwort: Die Rechte für die Samstagsspiele der Bundesliga hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Fans brauchen also ein Abonnement. Die Vorberichte starten um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Britta Hofmann und Experte Didi Hamann. Ab 15.30 Uhr kommentiert dann Martin Groß.

Das Paket „Fußball Bundesliga“ kostet 27 Euro monatlich im Jahres-Abo. Übertragen wird das Spiel über die Kanäle Sky Sport 1 und Sky Sport UHD.

Bundesliga heute live: Wo läuft SC Freiburg - FC Bayern im Live-Stream?

Zu sehen ist das Bundesliga-Spiel am Samstag freilich auch im Live-Stream, und zwar via Sky Go für alle mobilen Endgeräte wie Smartphones oder Tablets. Oder mittels Sky Ticket, zum Beispiel für den Laptop.

Wer das Sky-Abo „Fußball Bundesliga“ für den TV hat, kann dieses auch unterwegs über das Handy über Sky Go nutzen. Das monatlich kündbare Supersport-Ticket mit allen Sky-Einzelspielen kostet dagegen 29,99 Euro im Monat - und ist losgelöst vom Pay-TV-Abonnement. Zudem gibt es hier die Option des Supersport Tagesticket für einmalig 14,99 Euro.

SC Freiburg gegen FC Bayern live im TV und im Live-Stream - Übertragung im Überblick

Begegnung SC Freiburg - FC Bayern München Anpfiff Samstag, 2. April, 15.30 Uhr Live im Pay-TV Sky Live-Stream Sky Go, Sky Ticket Highlights Sky, DAZN, ARD, ZDF Live-Ticker tz.de

SC Freiburg - FC Bayern: tz.de begleitet das Spiel der Münchner im Live-Ticker

Sie haben keine Möglichkeit, sich die Partie live im TV oder im Live-Stream anzusehen, weil Sie mit Freunden verabredet oder auf einem Ausflug sind? Wir haben die Lösung: tz.de begleitet das Bundesliga-Spiel des FC Bayern beim SC Freiburg am Samstagnachmittag im Live-Ticker. Hier verpassen Sie nichts! (pm)