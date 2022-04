17 und 33 Sekunden: Super-Joker Petersen und Gnabry ballern um die Wette

Von: Christoph Gschoßmann

Serge Gnabry traf nur Sekunden nach seiner Einwechslung – wie zuvor Nils Petersen. © IMAGO

Das gibt es nicht alle Tage: Gleich zweimal trifft ein Einwechselspieler nur Sekunden nach seiner Hereinnahme. Serge Gnabry machte es Nils Petersen nach.

Freiburg – Für ein Spiel zweier Top-Teams in der Tabelle war es lange ein ziemlich ereignisloses. Bis zur Führung des FC Bayern beim SC Freiburg durch Comebacker Leon Goretzka in der 58. Minute passierte recht wenig. Dann aber sorgten zwei Einwechselspieler doch noch für spannende Pointen (Liveticker: SC Freiburg – FC Bayern).

SC Freiburg - FC Bayern: Joker Petersen lässt die Breisgauer jubeln

Allen voran Nils Petersen, der erfolgreichste Joker in der Bundesliga-Geschichte mit nun 32 Treffern. Erst nach seinem Tor fing die Partie so richtig Feuer. Nur 17 Sekunden nach seiner Einwechslung in der 63. Minute vollendete er mit seinem ersten Ballkontakt eine sehenswerte Freiburger Kombination über Christian Günter und ließ Nationalkeeper Manuel Neuer mit einem feinen flachen Schlenzer keine Chance.

Der ehemalige Bayern-Profi ließ seine Farben jubeln. Das Europa-Park-Stadion tobte! Es war der 100. Treffer von Petersen im Freiburger Dress, nur einen Tag, nachdem er seinen Vertrag bei den Breisgauern verlängert hatte. Die Story des Spiels? Nicht ganz.

SC Freiburg - FC Bayern: Gnabry braucht doppelt so „lange“ wie Petersen

Denn ein Münchner Joker hatte etwas dagegen. Serge Gnabry war ein weiterer Münchner Comebacker, der traf, und er brauchte in der 73. Minute zwar knapp doppelt so „lange“ wie Petersen, aber verwandelte nicht weniger schön. Nach einem langen Ball von Lucas Hernandez verschätzte sich Neu-Nationalspieler Nico Schlotterbeck und Gnabry vollendete trocken. Die Führung hielt diesmal – Kingsley Coman und – noch ein Joker – Marcel Sabitzer trafen dann ebenfalls noch für die Bayern. Sabitzer brauchte für sein erstes Bayern-Tor allerdings ganze zehn Minuten – mit Petersen oder Gnabry konnte er in dieser Hinsicht nicht mithalten. (cg)