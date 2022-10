Noten für den FC Bayern: Viermal die Eins für die Gala gegen Freiburg

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Die Bayern-Offensive um Choupo-Moting hatte Grund zum Jubeln. © IMAGO

Beim souveränen Sieg des FC Bayern gegen Freiburg kann besonders die Offensiv-Reihe glänzen. Die Bayern-Spieler in der Einzelkritik.

München - Der FC Bayern bestritt gegen den SC Freiburg in der Allianz Arena die letzte Partie des 10. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Am Sonntagabend besiegten die Münchner die Breisgauer deutlich 5:0 (2:0). Serge Gnabry (13.) und Eric Maxim Choupo-Moting (33.) legte in Durchgang ein vor und Leroy Sané (53.), Sadio Mané (55.) und Marcel Sabitzer (80.) machten in Halbzeit zwei alles klar.

FC Bayern in der Einzelkritik: Eric Maxim Choupo-Moting überzeugt als Thomas-Müller-Ersatz

Vor dem Spiel wurde der Startelf-Einsatz von Choupo-Moting durchaus kritisch beäugt, doch der Stürmer strafte seine Kritiker lügen. Bis zu seiner Auswechslung in der 65. Minute erzielte er den Treffer zum 2:0 und legte das 3:0 von Leroy Sané in bester Wandspieler-Manier auf. Anders als in den Spielen gegen Borussia Dortmund und Viktoria Pilsen, hielten die Bayern-Spieler die Konzentration bis zum Schlusspfiff hoch. Die tz bewertet die Münchner in der Einzelkritik.

Sven Ulreich

Der Neuer-Vertreter wurde kaum gefordert. Note: 3

Noussair Mazraoui

Der marokkanische Nationalspieler machte ein gutes Spiel. Musste leicht angeschlagen ausgewechselt werden. Note: 2

ab 79. Minute Josip Stanisic: ohne Bewertung

Im Video: Sieg im Bundesliga-Topspiel - Bayern lässt Freiburg keine Chance

Matthijs de Ligt

Er kehrte nach Adduktorenbeschwerden wieder zurück in die Startelf. Defensiv ohne Fehler und mit guten Positionsspiel. Note: 2

ab 76. Minute: Benjamin Pavard: ohne Bewertung

Dayot Upamecano

Er leitete das 1:0 ein. Generell trat er immer wieder auch in der Offensive in Erscheinung. Abgeklärter und souveräne Partie. Note: 1

Alphonso Davies

Er leitete das 1:0 mit seinem Pass in die Mitte ein. Auch defensiv mit seiner Schnelligkeit bei Freiburgs Konterversuchen wichtig. Note: 2

Joshua Kimmich

In Abwesenheit von Manuel Neuer und Thomas Müller Kapitän. Er kurbelte das Spiel häufig von hinten an, gab viele kluge Pässe in die Spitze und dribbelte hin und wieder sogar. Note: 2

Gegen den SC Freiburg gefordert: Leon Goretzka (re.) und der FC Bayern. © Tom Weller/dpa

Leon Goretzka

Im Vergleich zu seiner Top-Partie in Pilsen sehr unauffällig. Note: 3

ab 76. Minute: Marcel Sabitzer: ohne Bewertung

Serge Gnabry

Sehr aktiv und extrem effizient. Er erzielte das 1:0 per Kopf und gab die Vorlage zum 4:0. Auch am 5:0 von Sabitzer beteiligt. Note: 1

1:0 für den FC Bayern: Serge Gnabry netzt gegen den SC Freiburg. © IMAGO/Markus Fischer

Leroy Sané

Am 1:0 mitbeteiligt. Der Offensiv-Star gab die Vorlage zum 2:0. Den dritten Bayern-Treffer erzielte er mit einem akkuraten Schlenzer selbst. Note: 1

ab 76. Minute: Mathys Tel: ohne Bewertung

Sadio Mané

Machte das 4:0 mit ganz viel Gefühl per Lupfer. Ansonsten engagiert. Note: 2

Eric Maxim Choupo-Moting

Er war an der Entstehung des 1:0 beteiligt. Das 2:0 schoss er selbst. Die Vorlage zum 3:0 machte er per Hacke. Note: 1

ab 65. Minute: Jamal Musiala: ohne Bewertung