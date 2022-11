Schalke 04 gegen FC Bayern München live im TV und Live-Stream sehen

Von: Lukas Rogalla

Teilen

Der FC Bayern München ist am letzten Spieltag vor der Winterpause bei Tabellenschlusslicht Schalke 04 zu Gast. © IMAGO

Vor der Winterpause muss der FC Bayern München bei Schalke 04 ran. Wo kann man das Bundesliga-Spiel live im TV sehen?

München – Es scheint wieder Normalität eingekehrt zu sein in der Fußball-Bundesliga: Der FC Bayern steht mit vier Punkten Vorsprung an der Spitze und ist nach ein paar Schwierigkeiten zu Beginn der Saison in bestechender Form. Fünf Siege in den letzten fünf Spielen, insgesamt 47:13 Tore bei 31 Punkten. Auch in den Spielen unter der Woche bewiesen die Münchner Dominanz, zuletzt mit einem 6:1 gegen Werder Bremen.

Ganz anders sieht es hingegen bei Schalke aus. Die Königsblauen verloren sieben der letzten acht Spiele und stecken mitten im Abstiegskampf. Unter der Woche beim 1:0 gegen Mainz gab es nach langer Zeit wieder einen wichtigen Dreier. Schalke ist zwar weiterhin Letzter, doch zum Relegationsplatz sind es nur noch zwei Punkte Rückstand. Mit dem deutschen Rekordmeister und aktuellen Tabellenführer der Bundesliga, dem FC Bayern, steht Schalke im letzten Spiel des Jahres allerdings noch eine Mammutaufgabe bevor. Nach 14 Spieltagen haben die Schalker erst neun Punkte, bei 13 erzielten Toren und 30 Gegentreffern.

Schalke 04 gegen FC Bayern: Schlusslicht gegen Tabellenführer

Die Vorzeichen sprechen klar für die Elf von Trainer Julian Nagelsmann. Der letzte Sieg der Schalker gegen Bayern in der Bundesliga liegt bereits 12 Jahre zurück. Damals trafen Jose Manuel Jurado und Benedikt Höwedes zum 2:0-Endstand für Königsblau. Drei Monate später konnte Schalke die Münchner erneut schlagen – diesmal im Halbfinale des DFB-Pokals. Seitdem spricht die Bilanz klar für die Bayern. Ganz bitter wurde es aus Sicht der Knappen im September 2020, als es in München eine 8:0-Klatsche setzte. Seit über 500 Minuten hat Schalke gegen Bayern kein Tor mehr erzielt.

Bundesliga, 15. Spieltag FC Schalke 04 - FC Bayern München Anpfiff 12. November 2022, 18.30 Uhr Stadion Veltins-Arena, Gelsenkirchen Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin)

Beim FC Bayern wird wohl Matthijs de Ligt nach einer Verletzungspause in die Startelf zurückkehren, dafür werden Thomas Müller und Sadio Mané fehlen. Bei Schalke werden im Vergleich zum Sieg gegen Mainz keine großen personallen Änderungen erwartet. Allerdings hat Trainer Thomas Reis angekündigt, dass Dominick Drexler Florent Mollet im offensiven Mittelfeld ersetzen könnte.

Schalke 04 gegen FC Bayern München im TV und Stream: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel live?

Begegnung FC Schalke 04 - FC Bayern München TV Sky Live-Stream Sky Go, WOW Kommentator Wolff-Christoph Fuss Live-Ticker tz.de

Die Bundesliga-Partie zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern wird live und in voller Länge von Sky übertragen. Die Vorberichterstattung mitsamt letzten Interviews beginnt eine Stunde vor Anpfiff. Kommentator ist Wolff-Christoph Fuss. Wer ein Abo bei Sky abgeschlossen hat, kann das Spiel auch unterwegs über die App Sky Go im Stream schauen. Möchten Sie das Spiel ohne langfristiges Abonnement sehen, können Sie den Streamingdienst WOW (ehemals Sky Ticket) nutzen. Das Angebot ist monatlich oder jährlich kündbar.

Schalke gegen Bayern im Live-Ticker auf tz.de

Zusätzlich bietet tz.de einen Live-Ticker an. Sollten Sie das Spiel nicht schauen können, wird jede Szene dort mitgeschrieben (lrg)