Ex-Bayern-Star erklärt Karriereende – er war seit Sommer vereinslos

Von: Korbinian Kothny

Sebastian Rudy macht Schluss. Mit 33 Jahren beendet der Ex-Bayern-Star seine Profikarriere, schließt aber ein Comeback in der Kreisliga nicht aus.

Sinsheim – 358-mal in der Bundesliga, 34-mal im DFB-Pokal, 13-mal in der Champions League und 29-mal in der Nationalmannschaft: Das ist die Profi-Bilanz von Sebastian Rudy. Und es werden keine weiteren Spiele hinzukommen. Sein letzter Verein, die TSG Hoffenheim, gab am Mittwoch (27. September) das Karriereende des 33-Jährigen bekannt. Seit Sommer war Rudy vereinslos.

Sebastian Rudy Geboren: 28. Februar 1990 (33 Jahre alt) in Villingen-Schwenningen Bundesligaspiele (Tore): 358 (17) Länderspiele (Tore): 29 (1)

Rudy gewinnt mit FC Bayern die deutsche Meisterschaft

Seit 2010 stand Rudy mit kleineren Unterbrechungen für die Kraichgauer auf dem Platz und ist der Feldspieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen für die TSG. Nur Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann hat mehr Partien in Deutschlands Oberhaus für Hoffenheim absolviert.

Im Sommer 2017 wagte Rudy den Schritt aus Sinsheim zum FC Bayern München. Für den deutschen Rekordmeister kam der Mittelfeldspieler 25-mal in der Bundesliga zum Einsatz und wurde Deutscher Meister. Trotzdem zog der ehemalige deutsche Nationalspieler nach nur einer Saison für 16 Millionen Euro zum FC Schalke 04 weiter.

Sebastian Rudy (hier in der Mitte im Trikot des FC Bayern) hat seine Karriere beendet. © Peter Hartenfelser

Rudy holt mit Nationalmannschaft den Confed Cup

Im Ruhrpott wurde Rudy allerdings nie glücklich und wechselte wiederum nach nur einem Jahr zurück zur TSG Hoffenheim. Für die Kraichgauer kam der Rechtsfuß auf insgesamt 295 Einsätze in der Bundesliga. Auch für die deutsche Nationalmannschaft lief Rudy 29-mal auf.

Seinen größten Erfolg mit dem DFB-Team erlangte der Mittelfeldspieler 2017. In Russland holte die Nationalmannschaft mit Rudy als Schlüsselspieler den Confed Cup. Auch bei der WM 2018 war der 33-jährige Teil des DFB-Kaders, zog sich im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden einen mehrfachen Nasenbeinbruch zu und musste das Ausscheiden gegen Südkorea von der Tribüne aus ansehen.

Rudy bald in der Kreisliga aktiv?

Endgültig wird Rudy die Fußballschuhe wohl aber nicht an den Nagel hängen. Im Interview mit seinem Freund Baumann kündigte der Ex-Profi an: „Ich habe immer noch Spaß am Fußball, das werde ich nicht aufgeben. Ich bin ein bisschen auf der Suche und schaue das eine oder andere Kreisliga-Spiel an.“

Ein anderer Bayern-Profi hat dagegen seine Karriere noch vor sich und erzielte am Dienstag sein erstes Profi-Tor für die Münchener – ausgerechnet gegen einen alten Weggefährten. (kk)