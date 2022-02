Nanu, was trägt der denn da? FCB-Star flaniert am helllichten Tag durch Mailand - und überrascht mit Outfit

Von: Florian Schimak

Teilen

Serge Ganbry flanierte am Dienstag durch Mailand. © IMAGO / Independent Photo Agency Int.

Der FC Bayern hat unter der Woche ausnahmsweise mal keine Partien zu absolvieren. Die freie Zeit nutzt ein FCB-Star nun für einen Kurztrip nach Mailand - in einem interessanten Outfit.

Mailand/München - Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien! Bereits Weltmeister Andreas Möller wusste, dass das Dolce Vita für Fußball-Stars einen gewissen Reiz hat. In der heutigen Zeit, in der sich die Kicker auch ein Stück weit als eigene Marke und Influencer sehen, ist die Verbindung zur Mode und dem Schönen natürlich sofort hergestellt.

Auch beim FC Bayern gibt es den einen oder anderen Star, der nicht nur durch seine tollen Aktionen auf dem Rasen auffällt. Einst sorgte Jérôme Boateng mit seinem Style in der Isar-Metropole für Schlagzeilen. Inzwischen ist Serge Gnabry in die Fußstapfen des nun bei Olympique Lyon unter Vertrag stehenden Innenverteidigers getreten.

FC Bayern: Was trägt der denn da? FCB-Star flaniert am helllichten Tag durch Mailand

Immer wieder zeigt sich der Nationalspieler in lässigen und extrovertierten Outfits auf Instagram. Nun wurde Gnabry offenbar von ein paar Paparazzi in Mailand überrascht! Denn vom FCB-Star gibt es Bilder aus Italiens Mode-Metropole, wo er unter der Woche mit zwei Freunden und einer unbekannten Blondine durch die italienische Hauptstadt flanierte.

Serge Gnabry trug ein nettes Accessoire. © IMAGO / Independent Photo Agency Int.

In einem gewohnt lässigen Outfit überraschen vor allem seine Accessoires. Die blaue Vintage-Jeans mit dem schwarzen Hoodie sind eher casual, der Fischerhut und die Sonnenbrille peppen den Style allerdings deutlich auf. Die „Handtasche“, die Gnabry aber um den Körper trägt, ist tatsächlich ein wahrer Hingucker. Ob das gute Stück von einer bekannten französischen Modemarke auch wirklich ihm gehört, ist nicht bekannt. Fest steht, Gnabry fiel einmal mehr durch seinen Look auf!

Ein Glück kann der FCB-Star aktuell so entspannt durch die Gegend marschieren. Der FC Bayern hat nämlich unter der Woche keine Partie zu absolvieren. Erst kommenden Samstag geht es gegen Eintracht Frankfurt weiter. Auch in der Woche danach dürfte es für Gnabry und Co. entspannt weitergehen, denn dann stehen die Viertelfinalspiele im DFB-Pokal an - und die Münchner sind dort bereits ausgeschieden. (smk)