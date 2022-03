Vom FC Bayern zu Real Madrid: Alaba lockt Gnabry - nächster Ablösefrei-Abgang?

Von: Christoph Klaucke

Dem FC Bayern droht ein Abgang von Serge Gnabry. David Alaba will seinen Kumpel zu Real Madrid locken. Sogar ein ablösefreier Wechsel ist möglich.

München - Der FC Bayern München wollte nach dem ablösefreien Abgang von David Alaba zu Real Madrid keine Spieler mehr kostenlos an die Konkurrenz verlieren. Doch genau das Gegenteil scheint einzutreten. Niklas Süles Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer steht schon fest. Corentin Tolisso dürfte die Münchner in wenigen Monaten wohl ebenfalls ablösefrei verlassen. Dasselbe Szenario droht nun bei Serge Gnabry.

Serge Gnabry Geboren: 14. Juli 1995 (Alter 26 Jahre), Stuttgart Größe: 1,76 m Gewicht: 77 kg Verein: FC Bayern Vertrag bis: 30.06.2023 Marktwert: 70 Millionen Euro

FC Bayern: Serge Gnabry zu Real Madrid? David Alaba rührt die Werbetrommel

Gnabry hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2023, die Vertragsverhandlungen sind zuletzt aber ins Stocken geraten. Knackpunkt der Gespräche ist wie so oft das Gehalt. Der Außenstürmer will ähnlich entlohnt werden wie Kingsley Coman und Leroy Sané, die zwischen 15 und 20 Millionen Euro verdienen sollen. Zuletzt bemängelte Gnabry offenbar die Wertschätzung.

Eben diese Wertschätzung vermisste auch David Alaba, der seine Konsequenzen zog und vergangenen Sommer ablösefrei zu Real Madrid wechselte. Wie die Sport Bild erfahren haben will, macht nun ausgerechnet der Österreicher bei den Königlichen Werbung für eine Verpflichtung Gnabrys.

Kennen sich noch vom FC Bayern: Serge Gnabry (li.) und David Alaba, der jetzt für Real Madrid spielt. © dpa

Alaba will Gnabry zu Real Madrid locken - am liebsten ablösefrei

Zur Erinnerung: Alaba und Gnabry spielten gemeinsam beim FC Bayern und verstanden sich prächtig. Jetzt will Alaba offenbar seinen Kumpel nach Madrid locken. Zwischen dem Gnabry-Management und Real Madrid soll es bereits lose Kontakte geben. Der 26-Jährige fühlt sich jedoch nach wie vor wohl in München, ein Wechsel im Sommer 2022 kommt für ihn offenbar nicht in Frage.

Hier wird es allerdings brenzlig, sollte eine Vertragsverlängerung bis zum Sommer scheitern. Dann will der deutsche Rekordmeister (alle Titel des FC Bayern in der Übersicht) demnach einen Verkauf anstreben, um noch eine Ablöse zu kassieren. Ein ablösefreier Gnabry-Wechsel 2023 wie damals bei Alaba soll verhindert werden.

Serge Gnabry: Unter Nagelsmann nicht voll zufrieden

Gnabry hatte sich unter Trainer Julian Nagelsmann, unter dem er bereits in Hoffenheim spielte, eine zentralere Rolle gewünscht. Zuletzt musste der gebürtige Stuttgarter aber zumeist die rechte Außenbahn beackern und auch viele Defensivaufgaben übernehmen.

Das könnte sich in der kommenden Saison aber schon wieder ändern. Der FC Bayern hat mit Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam einen neuen offensiven Rechtsverteidiger an der Angel.

Gnabry lässt Konstanz vermissen: Nkunku als Nachfolger im Gespräch

Für Gnabry lief es persönlich zuletzt nicht mehr rund. Der Offensivdribbler wartet seit Februar auf ein Tor in der Bundesliga, erzielte im neuen Jahr überhaupt nur einen einzigen BL-Treffer. Von der Nationalmannschaft musste Gnabry krankheitsbedingt abreisen. Auch deshalb hat der FC Bayern mit dem Leipziger Christopher Nkunku offenbar bereits einen Gnabry-Nachfolger im Visier. (ck)