Die Bestie ist zurück - und macht Real Madrid Angst

München - Wenn in Fröttmaning Tennis gespielt wird, bekommt das auch der Madrilene mit. Nur wenige Sekunden nachdem der FCB am Samstag seinen 6:0-Satz gegen den FCA zu Ende gespielt hatte, war auf der Webseite der spanischen Sportzeitung As folgender Titel zu lesen: „Bayern macht Real Angst!“

Dreimal Lewandowski, zweimal Müller und einmal Thiago. Recht viel größer könnte das Ausrufezeichen nicht ausfallen, das die Roten gleich zu Beginn des heißen Aprils auf den Grund der Allianz Arena zementiert haben. Sah man in der spanischen Hauptstadt übrigens nicht anders. „Die schwarze Bestie hat ihre Klauen ausgefahren“, so die As weiter. Doch während die spanische Medienmaschinerie die Partie gegen die Bestie naturgemäß bereits Wochen vor Anpfiff aufheizt, ziehen die Roten es vor, beide Füße auf dem Boden zu behalten.

„Wir müssen ein bisschen auf die Bremse drücken“, meinte Thomas Müller. „Jetzt warten wir mal die wichtigen Spiele ab. Dann bin ich nämlich gespannt, wie die Analysen sind.“ Dienstag geht’s schon los. Abendspiel in Hoffenheim, Samstag dann der Ligaklassiker gegen den BVB und am Mittwoch drauf der Europa-Klassiker gegen Real in der Königsklasse. Philipp Lahm: „Wir wissen alle, dass Bundesliga mit 13 Punkten Vorsprung etwas anderes ist als Champions League gegen Real Madrid oder ein Halbfinale gegen Borussia Dortmund.“ Lewandowski fordert daher: „Ganz egal, ob wir 2:0 oder 3:0 vorne sind, wir müssen konsequent weiterspielen, denn nur so können wir unsere Topform halten.“ Gegen wen das demnächst der Fall sein soll, lesen Sie hier!

Bayern ballert FCA weg - drei Mal die Note 1 Zur Fotostrecke

Mutiges Hoffenheim

Wie zäh es am Dienstag gegen die Nagelsmann-Truppe werden könnte, ließ bereits das Hinspiel in der Allianz Arena erahnen. Ein gut organisiertes 5-3-2, eine gute Portion taktische Disziplin sowie brandgefährliche Stürmer sorgten dafür, dass sich Carletto & Co. nach 90 Minuten mit nur einem Pünktchen (1:1) begnügen mussten. An diese Leistung will Nagelsmann anknüpfen. Auch wenn der umworbene Trainer hofft, dass die Roten „keinen Sahnetag“ erwischen, kündigt er an: „Gegen die Bayern wird es ein spannendes Spiel. Wir werden mutig sein.“ Insbesondere auch Niklas Süle und Sebastian Rudy („Wir sind einfach eine geile Truppe), ab der kommenden Saison ebenfalls im Dress des FCB unterwegs. Ob die beiden angesichts des Duells gegen den Bald-Arbeitgeber befangen in die Partie gehen? Eher nicht. Süle versprach: „Ich habe mit Hoffenheim noch viel vor.“ Zum Beispiel noch mehr Tore wie das beim 3:1 gegen Hertha. Eines gegen den FCB könnte die TSG dem Traum von Europa noch ein Stück näher bringen. Der Rekordmeister dürfte also gewarnt sein.

Maskenzoff und Punktenot beim BVB

Eine heimtückische Partie für den Rekordmeister. Nach dem schlappen 1:1 beim Revierderby auf Schalke ist der BVB auf Platz vier abgerutscht und muss nun um die direkte Qualifikation für die Champions League bangen. Heißt so viel wie: Während der FCB bei 13 Punkten Vorsprung auf Platz zwei eher gelassen in die Partie gehen kann, braucht die Tuchel-Truppe dringend die Punkte. Hinzu kommt natürlich auch der Reiz, dem Dauerrivalen just vor dem wichtigen Hinspiel in der Königsklasse gegen Real Madrid ein Bein zu stellen, das den FCB aus dem Gleichgewicht bringt.

Erst mal muss aber Tuchel seine Elf ins Lot bringen. Nicht nur, dass der BVB aktuell auf Schwergewichte wie Marco Reus, Mario Götze, Sebastian Rode, André Schürrle und Erik Durm verzichten muss, auch innerhalb des Klubs rumort es stetig vor sich hin. Der neueste Grund: Aubameyangs Jubel nach seinem Treffer zum 1:0 gegen S04. Der Gabuner zog für Nike eine Superhelden-Maske an, Sponsor bei der Borussia ist allerdings Puma. „Darüber werden wir noch mal reden“, schimpfte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. „Dann wird es etwas schwieriger für ihn.“

Königliches Schlamassel

Man darf ruhig klotzen: Real gegen Bayern ist die Kirsche auf der Fußballtorte im April. Bevor es zum Duell der Giganten kommt, muss das weiße Ballett von Zinedine Zidane aber noch ein paar andere Schlachten schlagen. Da wären die sportlichen gegen Alaves, am Mittwoch bei Leganes und kommenden Samstag beim Stadtderby gegen Atlético, für Gesprächsstoff sorgen aktuell aber vielmehr die institutionellen Schlachten. Real steht unter Beschuss. Zum einen, weil Präsident Florentino Perez angeblich 300.000 Euro in ein Portal investiert hat, über das der Magnat Nachrichtenkampagnen lancierte und auf den Trainer, damals Ancelotti, Druck ausübte, welchen Spieler er denn aufzustellen habe.

Sportlich gesehen läuft es, mehr aber auch nicht. Real führt die Liga bei einer Partie weniger mit zwei Zählern vor dem FC Barcelona an, so richtig in Tritt kommt die Zidane-Elf aber auch nicht. Gerade die BBC, der Sturm-Dreizack bestehend aus Ronaldo, Benzema und Bale, ist nicht in Topform. In der Regel läuft Real aber erst zur entscheidenden Phase der Saison richtig heiß.

FC Bayern München gegen Real Madrid: Alle Infos zum Halbfinale der Champions League

Hammer-Spiel im Halbfinale der Königsklasse! Nach 2014 trifft La Bestia Negra wieder auf Real Madrid. Wir haben die wichtigsten Informationen zum Viertelfinale 2017 in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid bei tz.de zusammengefasst.