So haben sich die Marktwerte der Bayern-Stars entwickelt

München - Der FC Bayern wird diese Saison wohl „nur“ mit der fünften Meisterschaft nacheinander abschließen. Das hat auch Auswirkungen auf die Marktwerte der Profis.

Innerhalb von einer Woche haben die Bayern zwei Titel verspielt. Am Ende dieser Saison winkt lediglich die Meisterschaft. Das schlägt sich natürlich auch auf den Marktwert des hochkarätigen Bayern-Kaders aus. Im Vergleich zum Saisonbeginn ist der Marktwert des FCB-Starensembles um zwölf Millionen Euro gesunken (Quelle: transfermarkt.de). Größter Verlierer ist dabei Thomas Müller, dessen Martkwert am 22. Juli 2016 noch 75 Millionen betrug, jetzt aber „nur“ noch bei 60 Millionen liegt. Größter Gewinner ist der spanische Edeltechniker Thiago, der seinen Marktwert durch starke Auftritt in dieser Saison fast verdoppeln konnte. Mal schauen, wie teuer der Bayern-Kader sein wird, wenn die Roten in der Sommerpause das Festgeld-Konto öffnen.

Die Entwicklung der Marktwerte der Bayern-Profis

Spieler Marktwert zu Saisonbeginn Marktwert im April 2017 Differenz Manuel Neuer 45 Millionen Euro 45 Millionen Euro +-0 Sven Ulreich 2,5 Millionen Euro 2 Millionen Euro -0,5 Millionen Euro Tom Starke 0,2 Millionen Euro 0,2 Millionen Euro +-0 Jerome Boateng 45 Millionen Euro 40 Millionen Euro -5 Millionen Euro Mats Hummels 38 Millionen Euro 38 Millionen Euro +-0 Javi Martínez 25 Millionen Euro 25 Millionen Euro +-0 David Alaba 45 Millionen Euro 40 Millionen Euro -5 Millionen Euro Juan Bernat 18 Millionen Euro 16 Millionen Euro -2 Millionen Euro Philipp Lahm 13 Millionen Euro 11 Millionen Euro -2 Millionen Euro Rafinha 5,5 Millionen Euro 5 Millionen Euro -0,5 Millionen Euro Xabi Alonso 4 Millionen Euro 3,5 Millionen Euro -0,5 Millionen Euro Niklas Dorsch 0,2 Millionen Euro 0,2 Millionen Euro +-0 Thiago 22 Millionen Euro 40 Millionen Euro +18 Millionen Euro Arturo Vidal 40 Millionen Euro 37 Millionen Euro -3 Millionen Euro Renato Sanches 30 Millionen Euro 30 Millionen Euro +-0 Joshua Kimmich 20 Millionen Euro 25 Millionen Euro +5 Millionen Euro Fabian Benko 0,25 Millionen Euro 0,25 Millionen Euro +-0 Douglas Costa 35 Millionen Euro 30 Millionen Euro -5 Millionen Euro Franck Ribéry 9 Millionen Euro 8 Millionen Euro -1 Million Euro Kingsley Coman 20 Millionen Euro 20 Millionen Euro +-0 Arjen Robben 11 Millionen Euro 10 Millionen Euro -1 Million Euro Thomas Müller 75 Millionen Euro 60 Millionen Euro -15 Millionen Euro Robert Lewandowski 75 Millionen Euro 80 Millionen Euro +5 Millionen Euro

Quelle: transfermarkt.de

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!