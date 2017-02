Darum wird Müller gegen Arsenal so wichtig

München - Auch gegen Ingolstadt konnte Thomas Müller seine Torflaute nicht beenden. Doch in der Champions League gegen den FC Arsenal kann der Torjäger a.D. ganz wichtig werden.

Thomas Müller zweifelt selten, am Wochenende aber tat er es. Nicht an sich, sondern am Fußballgott. „Das ist so ein bisschen Piesacken von oben“, meinte Müller zu der Szene in Ingolstadt, als sich sein Schuss - eigentlich ein sicherer Treffer - kurz vor der Linie plötzlich vom Tor wegdrehte. „Das beschreibt vielleicht auch ein bisschen meine Situation.“ Beim 27-Jährigen läuft derzeit nicht viel zusammen, dabei kommt ausgerechnet jetzt sein Lieblingsgegner. Am Mittwoch ist der FC Arsenal zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zu Gast (20.45 Uhr, bei uns im Live-Ticker). In der Allianz Arena will der FC Bayern den Grundstein für den Einzug ins Viertelfinale legen. Mit Müller könnten die Chancen steigen, denn der Offensivstar ist ausgewiesener Arsenal-Experte. In den Achtelfinal-Hinspielen 2012/13 und 2013/14 traf er jeweils gegen die Gunners - es muss wieder müllern!

Auf dem Weg zum Triple 2013 schalteten die Münchner das Team von Arsene Wenger in der ersten K.o.-Runde aus - vor allem dank Müller. Im Emirates Stadium traf der Weltmeister damals nach 21 Minuten zum 2:0, nachdem er das frühe 1:0 von Toni Kroos schon vorbereitet hatte (7.). Am Ende siegte der FCB in London mit 3:1, so fiel selbst die 0:2-Niederlage im Rückspiel nicht mehr ins Gewicht. Auch ein Jahr später zeigte Müller den Engländern seinen Torriecher. In der Neuauflage des Duells traten die Münchner zunächst wieder auswärts an, mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand (88.) besiegelte Müller das Arsenal-Aus eigentlich schon nach dem Hinspiel.

+ Überragender Mann beim Kantersieg vor anderthalb Jahren: Thomas Müller traf gegen Arsenal fast immer. © imago/Baering

Zwei Müller-Tore bei Kantersieg in der Gruppe

Ein K.o.-Duell mit Mesut Özil & Co. gab es seitdem nicht mehr, doch in der CL-Gruppenphase standen sich die beiden Klubs im Vorjahr erneut gegenüber. Vor heimischem Publikum entzauberten die Roten hoffnungslos unterlegene Gäste - angeführt vom überragenden Müller. Der Torjäger erzielte beim beeindruckenden 5:1-Sieg einen Doppelpack. Nur der überragende Arsenal-Keeper Petr Cech verhinderte damals seinen Dreierpack.

Der Urbayer ist Bayerns erfolgreichster Torschütze in der Königsklasse. Seine 38 Treffer toppt auch Robert Lewandowski nicht, der Pole steht bei 37. Die Statistiken sprechen für den Rechtsfuß, der trotz seiner schwierigen persönlichen Situation heiß auf die großen Spiele ist. „Man spielt immer gerne, egal in welchem Spiel - da braucht man nicht drumherum reden“, sagte Müller nach dem 1:0-Sieg im Pokal über Wolfsburg, bei dem er 90 Minuten zuschauen musste.

Müller steckt nicht auf

Sein Selbstvertrauen hat er trotzdem nicht verloren, das machte Müller nach dem 2:0-Erfolg in Ingolstadt noch einmal klar. „Ich habe mich da gut durchgetankt“, analysierte er die Szene, in dem ihm das Tor verwehrt blieb. Dass er sich auch von solchen Situationen nicht entmutigen lässt, bewies er noch im selben Spiel. Er war es, der das späte 1:0 von Arturo Vidal (90.) vorbereitete.

Auf der Insel haben sie großen Respekt vor dem Offensivallrounder, der die Engländer mit seinen Treffern schon oft geärgert hat. Ancelotti fordert von seinen Spielern gegen die Gunners „die gleiche Mentalität, den gleichen Charakter und die gleiche Persönlichkeit“ wie gegen Ingolstadt. Dass er dafür auf die gleiche Aufstellung setzt, ist hingegen ausgeschlossen. Arjen Robben wird wieder in die Startelf rutschen, Douglas Costa wohl auch. Im Zentrum kämpfen dann mit Müller, Thiago, Xabi Alonso, Arturo Vidal und Joshua Kimmich fünf Stars um drei Plätze. Unter Ancelotti ist Müller nicht mehr unumstritten - für einen Einsatz gegen seinen Lieblingsgegner hat der Wuseler jedenfalls gute Argumente auf seiner Seite. Ancelotti hat sicher nichts dagegen, wenn es morgen wieder müllert!

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!