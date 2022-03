SPD-Politiker Klingbeil bekommt Posten beim FC Bayern - „In Deutschland bestens vernetzt“

Von: Patrick Mayer

SPD-Chef: Lars Klingbeil (re.), hier mit Innenministerin Nancy Faeser und Kanzler Olaf Scholz (beide SPD). © IMAGO / Christian Thiel

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil wird Funktionär beim FC Bayern München. Der Sozialdemokrat hat schon länger eine enge Verbundenheit zum deutschen Bundesliga-Rekordmeister.

München - Prominente Verstärkung für den FC Bayern München: Lars Klingbeil, Vorsitzender der SPD, wird beim deutschen Bundesliga-Rekordmeister* Verwaltungsbeirat. Das gab der Verein an diesem Montag (21. März) bekannt. Demnach hat das Präsidium den 44-jährigen Niedersachsen in seiner letzten Sitzung in das Gremium berufen.

FC Bayern München: Lars Klingbeil wird Verwaltungsbeirat im Verein

„Wir freuen uns sehr, in Lars Klingbeil eine Persönlichkeit gewonnen zu haben, die gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich in ganz Deutschland bestens vernetzt ist“, erklärte FCB-Präsident Herbert Hainer in einer Klub-Mitteilung: „Wir sind sicher, dass er unseren Verwaltungsbeirat mit seinem jungen, erfrischenden Blickwinkel und neuen Perspektiven bereichern wird. Zudem ist er ein absoluter Fußball-Kenner und von klein auf Fan des FC Bayern - Rot ist nicht nur politisch seine Farbe.“

Angeführt wird der Verwaltungsrat des FC Bayern* vom früheren bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Politiker Edmund Stoiber. Der Verwaltungsbeirat hat eine beratende Funktion und ist ein Gremium, das die Arbeit des Präsidiums beobachtet. Klingbeil ist seit 2012 Mitglied der Münchner und gilt als Fußball-Fan des Bundesliga-Giganten*.

Im Video: Viertelfinal-Auslosung der Champions League - FC Bayern trifft auf Spanien-Klub

„Ich bedanke mich bei Herbert Hainer und dem Präsidium des FC Bayern München e.V.* für die Berufung in den Verwaltungsbeirat meines Vereins. Der FC Bayern* setzt nicht nur sportlich Maßstäbe, die weltweit Anerkennung finden. Er ist ein Aushängeschild für unser Land“, wird Klingbeil in einer Pressemitteilung des Champions-League-Teilnehmers zitiert: „Der Verein hat in den vergangenen Jahrzehnten bewiesen, dass er in der Lage ist, sich stets zu hinterfragen, Rat anzunehmen und damit erfolgreich zu bleiben. Diesen Weg möchte ich mit meiner Perspektive auf Weichenstellungen für die Zukunft des Clubs nun noch enger begleiten.“

FC Bayern München: Auch Dorothee Bär (CSU) und Münchens Oberbürgermeister sind im Verwaltungsbeirat

Neben Stoiber und Klingbeil sind auch die Politikerin Dorothee Bär (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) Teil des Verwaltungsbeirates, der in den Verein, nicht in die AG eingegliedert ist.