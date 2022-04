FC Bayern München: Nach Bayreuth-Patzer - kommen die Amateure gegen Buchbach wieder ran?

Von: Sebastian Isbaner

Ausgeglichenes Duell: Im Hinspiel gab es ein 2:2 zwischen dem TSV Buchbach und dem FC Bayern München 2. © IMAGO / foto2press

Wird es noch einmal spannend? Nach dem Patzer der Bayreuther am Wochenende kann die Reserve des Rekordmeisters mit einem Sieg auf 5 Punkte an die SpVgg aufrücken.

Die Münchner verloren nur eins der letzten zehn Pflichtspiele

Im Hinspiel trennten sich beide Teams in Buchbach mit 2:2

Der TSV Buchbach ist in der Liga seit zwölf Spielen sieglos

München - Die Reserve des Bundesliga-Meisters aus München musste an Ostern einen herben Rückschlag im Kampf um den Aufstieg einstecken. Die Münchner verloren das Spitzenspiel in Bayreuth mit 4:0. Doch nach der Klatsche der Franken am Wochenende gegen den TSV Rosenheim könnte der FC Bayern München mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Buchbach die Sache noch einmal spannend machen. Mit einem Dreier gegen den TSV wäre das Team von Martin Demichelis bei fünf verbleibenden Spielen auf fünf Punkte dran an den Franken.

Auf der anderen Seite hat man mit dem oberen Tabellenende weniger zu tun. Nach beeindruckenden Leistungen in der Vorrunde blieb die Mannschaft um das Trainerteam Marcel Thallinger/Andreas Bichlmaier zuletzt zwölf Partien ohne Sieg. Um nicht doch noch auf die letzten Meter in den Abstiegskampf zu rutschen benötigt der TSV dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Hoffnung können die Buchbacher aus dem Hinspiel ziehen. Da erkämpfte man gegen den Favoriten aus München zuhause ein 2:2. Kann der TSV im Rückspiel die Bayern ein zweites Mal ärgern? Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)