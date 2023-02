Rudelbildung und zweimal Rot im S-Bahn-Derby! FC Bayern schlägt Haching in Last-Minute-Drama

Von: Louisa Genthe

Grant-Leon Ranos (li.) erzielte die 1:0-Führung für den FC Bayern. © Imago Images / Sven Leifer

Was für eine Schlussphase! Zuerst kommt es zur Rudelbildung, zwei Spieler müssen vom Platz und trifft der FC Bayern II zum Sieg gegen Unterhaching.

25. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern München II - SpVgg Unterhaching 2:1 (1:1)

Tabellensituation: Haching bleibt an der Spitze, da Würzburg gegen Türkgücü nur 1:1 gespielt hat.

Der Ticker aus dem Grünwalder Stadion zum Nachlesen.

München - Es geht wieder los. Am 24. Februar starten der FC Bayern II und die SpVgg Unterhaching am 25. Spieltag zurück in den Ligabetrieb. Nach einer hervorragenden Hinrunde mit nur zwei Niederlagen, 18 Siegen und drei Unentschieden führt die Spielvereinigung die Tabelle der Regionalliga Bayern an.

Auf dem Spielfeld läuft es für die Spielvereinigung. Doch hinter den Kulissen gibt es einige Gewitterwolken. Ein Aufstieg in die 3. Liga ist momentan sogar ungewiss. Der Grund: Haching plagen finanzielle Probleme, die der Klub Mitte Februar öffentlich gemacht hat.

FC Bayern II gegen SpVgg Unterhaching im Live-Ticker: Wagner muss Ausfälle verkraften

Diese Schwierigkeiten gingen sogar so weit, dass die Gehälter von Dezember und Januar aufgrund von fehlender Liquidität nicht ausgezahlt werden konnten. „Wir haben kein substanzielles Problem, sondern ein vorübergehendes Liquiditätsproblem“, erklärte SpVgg-Präsident Manfred Schwabl die Situation.

Im Grünwalder Stadion kann Haching-Trainer Sandro Wagner nicht aus dem Vollen schöpfen. Dominik Stahl, Ben Westermeier, Maxi Welzmüller und Top-Talent Maurice Krattenmacher fehlen verletzungsbedingt, Kapitän Markus Schwabl muss eine Gelbsperre absitzen.

„Wir sind vorbereitet auf das Duell am Freitag.“

Auch bei den Gastgebern sind einige Spieler nicht an Bord. Holger Seitz wird am Freitagabend ohne Moritz Mosandl, Lukas Schneller, Manuel Kainz, Lukas Copado, Lovro Zvonarek, Leon Fust, Roman Reinelt Behar Neziri und Mamin Sanyang auskommen müssen. Dennoch ist der U23-Coach optimistisch: „Wir sind vorbereitet auf das Duell am Freitag.“

Thomas Kasparetti gibt sich trotzdem positiv und freut sich auf das S-Bahn-Derby: „Wir haben in den vergangenen sieben Wochen hart gearbeitet und sind froh, dass es nun endlich wieder losgeht. Trotz der erschwerten Wetterbedingungen hat das gesamte Team Tag für Tag sehr gut mitgezogen“, sagt der Co-Trainer im Vorfeld der Partie.

„Ein Abendspiel am Freitag im Grünwalder Stadion ist immer etwas Besonderes und wir wollen uns für die lange Vorbereitung und positive Entwicklung belohnen.“

„Ob in den intensiven Trainingseinheiten, Testspielen oder Teamevents, wir sind als Mannschaft nochmal mehr zusammengewachsen. Das ist sehr schön zu beobachten. Ein Abendspiel am Freitag im Grünwalder Stadion ist immer etwas Besonderes und wir wollen uns für die lange Vorbereitung und positive Entwicklung belohnen. Wir sind also bereit und freuen uns auf die Partie gegen Bayern II.“ Anpfiff des Spiels ist am Freitagabend um 19:00 Uhr. Wir sind im Stadion und berichten im Live-Ticker. (Louisa Genthe)