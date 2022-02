Bayern-Stadionsprecher hat neuen Job: Emotionaler Wechsel zurück zu den Wurzeln

Von: Christoph Klaucke

FC Bayern: Stadionsprecher Stephan Lehmann hat einen neuen Job. © Martin Hangen/Imago

Stephan Lehmann ist seit vielen Jahren Stadionsprecher beim FC Bayern. Der Radio-Moderator hat einen neuen Job gefunden - die emotionale Rückkehr ist perfekt.

München - Seine unverwechselbare Stimme ist allen Fans des FC Bayern bekannt. Stephan Lehmann ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert Stadionsprecher bei den Bayern. Viele Anhänger verbinden Lehmanns Stimme eng mit dem FC Bayern, einige sind mit ihr im Olympiastadion und der Allianz Arena quasi groß geworden.

Jetzt hat der Stadionsprecher einen neuen Job - der Wechsel geht noch diesen Winter über die Bühne. Lehmann zieht es zurück zu den Wurzeln.

FC Bayern: Stadionsprecher Stephan Lehmann wechselt den Radiosender

Doch keine Angst, liebe Bayern-Fans: Lehmann bleibt dem deutschen Rekordmeister weiterhin als Stadionsprecher erhalten. Der gebürtige Münchner wechselt lediglich den Radiosender. Für den 59-Jährigen ist es allerdings eine emotionale Rückkehr. Lehmann kehrt zu Antenne Bayern zurück.

„Ich weiß nicht, was größer war: das Sendegebiet oder mein Lampenfieber“, erinnert sich Lehmann an den 5. September 1988. Um 6 Uhr morgens moderierte er die erste Live-Sendung bei Antenne Bayern, erstmals landesweit. Am 28. Februar 2022 schließt sich der Kreis, und Lehmann übernimmt montags bis freitags zwischen 7 und 11 Uhr die Frühschicht bei Oldie Antenne.

FC Bayern: Stadionsprecher Stephan Lehmann feiert emotionale Rückkehr bei Oldie Antenne

„Auch heute, 33 Jahre später, hab‘ ich noch Lampenfieber – noch mehr aber die Vorfreude, endlich bei einem bundesweiten Radiosender mit einem großartigen Sound moderieren zu können. Handverlesene 50er, 60er, 70er und 80er, ein paar 90er Oldie-Hits – die Musik von Oldie Antenne ist ein Streifzug durch mein Leben“, erklärt Lehmann, der bereits zwischen 1988 und 2008 für Antenne Bayern moderierte. Von 2009 bis 2020 war er für Bayern 1 am Mikrofon.

Die Antenne Bayern Group, ist bereits mit Deutschlands meistgehörtem Privatradio Antenne Bayern sowie Rock Antenne bundesweit via DAB+ vertreten. Oldie Antenne schaltet das Programm ab Februar in Hamburg, NRW und im Saarland auf. Im März soll die nationale Digitalradio-Verbreitung weiter ausgebaut werden. Auch im kostenlosen Webradio-Stream ist der Sender empfangbar. „Oldie Antenne ist ein neuer Radiosender, bei dem ich gerne von Anfang an dabei bin“, freut sich Lehmann.

Der FC Bayern hatte am Ende des Winter-Transferfensters einen Last-Minute-Abgang zu vermelden.