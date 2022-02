Wen bringt Nagelsmann gegen Fürth? Voraussichtliche Aufstellung ohne angeschlagenen Flügelflitzer

Von: Antonio José Riether

Julian Nagelsmann muss gegen Fürth möglicherweise seine Offensive umbauen. © Frank Hoermann/imago-images

Gegen Greuther Fürth fallen einige Profis des FC Bayern aus. Ein Offensivspieler droht auszufallen, ein anderer hofft auf ein Duell mit seinem Bruder.

München - Nach der überraschenden 2:4-Niederlage in Bochum und dem Remis in der Champions League gegen RB Salzburg will der FC Bayern wieder einen Sieg einfahren. Am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann die Chance auf einen Dreier, wenn der Tabellenletzte Greuther Fürth in die Allianz Arena kommt. Doch der Trainer muss bereits sicher auf mehrere Stammkräfte verzichten, andere sind fraglich.

FC Bayern: Youngster nach Corona-Infektion freigetestet - doch er muss weiter pausieren

Bei den zwei abgelaufenen Partien stand Ersatzkeeper Sven Ulreich für Manuel Neuer im Kasten, der Mannschaftskapitän fehlt aufgrund einer Meniskus-OP für mehrere Wochen. Vor dem Schwaben wird wohl eine Dreierkette versuchen, die schwächste Bundesliga-Offensive in Schach zu halten. Erwartet werden Benjamin Pavard, Niklas Süle und Lucas Hernández, Alphonso Davies fehlt weiterhin aufgrund einer Herzmuskelentzündung.

Im zentralen Mittelfeld wird erneut das Duo aus Joshua Kimmich und Corentin Tolisso die Strippen ziehen. Auf der Freitags-Pressekonferenz ließ Nagelsmann durchblicken, dass es bezüglich der Situation von Leon Goretzka „keinen neuen Stand“ gibt, der Nationalspieler hat seit einiger Zeit Probleme an der Patellasehne und fällt weiterhin aus. Jamal Musiala spielte zuletzt auch in der Zentrale, kommt jedoch nicht für Sonntag in Frage. Nach seiner Corona-Infektion ist der 18-Jährige zwar freigetestet, muss aber noch letzte Untersuchungen abwarten.

Auf den Flügeln könnte es personell eng werden, denn gleich zwei Profis zeigten Probleme nach dem Achtelfinal-Hinspiel in Salzburg. Serge Gnabry sei „ein bisschen angeschlagen“, meinte Nagelsmann über den Rechtsaußen, der am Sonntag wohl einsatzfähig ist. Gnabrys Pendant auf der linken Seite droht für hingegen die Partie gegen den Aufsteiger auszufallen. „King (Coman, Anm.) hat einen Schlag auf die Wade bekommen, er ist noch ein bisschen fraglich für Sonntag. Da müssen wir abwarten“, meinte der Übungsleiter über den Franzosen.

FC Bayern: Offensiv-Spieler droht für Sonntag auszufallen - Geschwister-Duell möglich

Leroy Sané, der zuletzt in der offensiven Zentrale gespielt hatte, könnte also auf die Flügelposition rücken. Corentin Tolisso könnte ebenfalls eine Position nach vorne ins offensive Mittelfeld rücken, in diesem Fall wäre Marcel Sabitzer eine Option für die Zentrale. In den vergangenen Spielen wurde der Österreicher jeweils lediglich für die Schlussphase eingewechselt, zuletzt stand er beim 4:0-Sieg in Köln in der Startelf.

Angesicht der möglichen Ausfälle wäre ein Startelfeinsatz von Malik Tillman denkbar, diese Saison kann der 19-Jährige bereits auf sieben Pflichtspiele bei den Profis zurückblicken. Auch das bevorstehende Duell mit seinem vier Jahre älteren Bruder Timothy auf Seiten der Fürther könnte einen Ausschlag für einen Einsatz geben, beide stammen aus der Kleeblatt-Jugend.

Auf Thomas Müller und Robert Lewandowski sollte auch am Sonntag wieder Verlass sein, besonders der Pole wird versuchen, sein Torekonto von 26 Saisontreffern weiter aufzufüllen, im Hinspiel blieb er glücklos. (ajr)

Voraussichtliche Aufstellung: Ulreich - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, T. Müller, Tolisso, L. Sané - Lewandowski