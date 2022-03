Wen stellt Nagelsmann gegen Salzburg auf? Leistungsträger kehrt zurück - Qual der Wahl in der Offensive

Von: Antonio José Riether

Ein Comeback und nur drei Verletzte: Julian Nagelsmann hat vor dem Champions-League-Achtelfinale viele Möglichkeiten für seine Startelf. So könnte sie aussehen!

München - Das Rückspiel gegen RB Salzburg ist wohl Julian Nagelsmanns bisher wichtigstes Spiel als Bayern-Trainer. Bei einem Sieg gegen die Mozartstädter würde seine Mannschaft unter den letzten acht Teams der Champions League stehen, womit die Titelchancen vergleichsweise hoch wären. Wenn die Münchner ihren österreichischen Gegner am Dienstagabend empfangen, wird einer der wichtigsten Akteure wieder auf dem Platz stehen.

FC Bayern: Kapitän kehrt nach OP zurück in die Startelf - nur ein Ausfall in der Defensive

Die Rede ist von Manuel Neuer, der die letzten fünf Partien nach seinem Eingriff am rechten Knie verpasste. Nagelsmann kündigte am Montagmittag auf der Pressekonferenz vor dem Salzburg-Spiel das voraussichtliche Comeback seines Mannschaftskapitäns an. „Wenn jetzt über Nacht nichts passiert, wird er spielen können“, so der Chefcoach, der viel gelobte Sven Ulreich rückt dafür wieder auf die Ersatzbank.

Nationalkeeper Manuel Neuer wird wohl gegen Salzburg ins Tor zurückkehren. © Frank Hoermann/imago-images

Bis auf Alphonso Davies, dessen leichte Herzmuskelentzündung noch keine volle Belastung erlaubt, sind alle Abwehrspieler des FC Bayern am Dienstag einsatzfähig. Noch ist Nagelsmanns Formation unklar, gegen die pfeilschnellen Salzburger Offensivspieler wird sich der Coach aber möglicherweise für eine Viererkette entscheiden. Benjamin Pavard würde wieder auf rechts spielen, als Innenverteidiger-Duo würden wohl wie schon beim 1:1-Remis gegen Leverkusen am Wochenende Dayot Upamecano und Niklas Süle beginnen. Omar Richards spielte am Samstag zwar von Beginn an, wird aber aller Voraussicht nach für Lucas Hernández weichen.

FC Bayern: Musiala gibt weiter den Goretzka-Ersatz - Sané kehrt wohl in die Startelf zurück

Das zentrale Mittelfeld bilden voraussichtlich wieder Joshua Kimmich und Jamal Musiala, denn weiterhin fehlt den Bayern mit Leon Goretzka der vermutlich wichtigste Box-to-Box-Spieler. Auch Corentin Tolisso, der nach seiner Verletzung erst kürzlich wieder mit dem Ball trainierte, fällt aus. Auf andere zentrale Mittelfeldakteure wie Marcel Sabitzer oder den Dauerreservisten Marc Roca wird Nagelsmann in der bedeutsamen Partie gegen Salzburg eher nicht von Beginn an setzen.

Und wer darf auf den offensiven Flügeln ran? Kingsley Coman und Serge Gnabry spielten gegen Frankfurt und Leverkusen jeweils von Beginn an, während Leroy Sané in den letzten beiden Partien nur von der Bank kam. Nagelsmann stellte sich hinter den deutschen Nationalspieler, auf den er in der Regel „ungern verzichte“. Sané wird gegen Salzburg also wohl in der Startelf stehen, Serge Gnabry könnte dafür erst einmal auf der Bank Platz nehmen.

FC Bayern: Aufstellung gegen RB Salzburg - beendet Robert Lewandowski seine kleine Durststrecke?

Hinter den Spitzen startet Thomas Müller, der am vergangenen Wochenende noch ins eigene Tor getroffen hatte. Der Topvorbereiter der Bundesliga will auch gegen Salzburg den Toptorjäger des deutschen Oberhauses Robert Lewandowski mit Zuspielen füttern. Der Pole bekomm am Dienstag die Chance, seine Mini-Durststrecke von zwei Pflichtspielen zu beenden. (ajr)

Voraussichtliche Aufstellung soll den Weg ins Viertelfinale bereiten: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernández - Kimmich, Musiala - Sané, Müller, Coman - Lewandowski