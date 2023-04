„Preis-Leistungs-Verhältnis spricht für Füllkrug“: Matthäus äußert sich zur Bayern-Stürmersuche

Von: Antonio José Riether

Die Bayern brauchen unbedingt einen Stürmer, meint Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler favorisiert Niclas Füllkrug – und kritisiert die FCB-Bosse scharf.

München - Die letzten Spiele des FC Bayern offenbarten das, was viele kritische Stimmen bereits im Sommer andeuteten. Ohne Eric Maxim Choupo-Moting geht vorne bei den Münchnern nicht wirklich viel, neben dem 34-jährigen Routinier fehlt ein wirklicher Torjäger. Dass sich die Bosse nach einem neuen Angreifer umsehen, deutete Hasan Salihamidzic bereits an. Auch Rekordnationalspieler und Experte Lothar Matthäus fordert einen neuen Knipser – und hat dabei klare Präferenzen.

Lothar Matthäus Geboren: 21. März 1961 in Erlangen Pflichtspiele für den FC Bayern: 410 (100 Tore, 50 Assists) Stationen als Profi: Borussia Mönchengladbach, FC Bayern, Inter Mailand, MetroStars New York Länderspiele: 150 (23 Tore)

Lothar Matthäus klinkt sich in die Stürmersuche des FC Bayern ein

„Wir werden uns natürlich nochmal mit dem Trainer zusammensetzen und schauen, was die Möglichkeiten sind“, meinte Sportvorstand Salihamidzic vor der herben 0:3-Pleite gegen Manchester City. Nach dem Viertelfinal-Hinspiel und dem offensiv schwachen Auftritt am Wochenende gegen den Abstiegskandidaten Hoffenheim ist die Not noch größer, auch wenn Choupo-Moting wohl wieder ins Team zurückkehrt.

Die Stürmer-Debatte geht selbstverständlich nicht an den Experten vorbei, Lothar Matthäus befasste sich in seiner Sky-Kolumne ausführlich mit der Problemzone seines Ex-Vereins. Dabei warf der 62-Jährige einige Kandidaten in den Raum, die bereits in der Vergangenheit mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurden. Vor allem gegen einen potenziellen Neuzugang sprach er sich entschieden aus.

Lothar Matthäus: Viel Lob für „sensationallen“ Osimhen – auch Kolo Muani „könnte funktionieren“

Matthäus sei „gespannt darauf, ob ein neuer Stürmer kommt“. Für ihn sei Neapel-Star Victor Osimhen einer der Anwärter auf den Posten als Bayern-Torjäger, der Nigerianer spiele „sensationell“, „ob er das auch in München kann, weiß man nie“, ergänzte er, „aber ich glaube schon, dass er gut passen würde“. In 24 Serie-A-Partien traf Osimhen in der laufenden Spielzeit bereits 21-mal und legte fünf weitere Treffer auf – die SSC Neapel ist aktuell auf Meisterkurs, was besonders am Stürmer mit der Maske liegt.

Doch auch Frankfurts Randal Kolo Muani gehört für Matthäus zum engeren Kreis der Kandidaten. „Kolo Muani benötigt vielleicht etwas mehr Platz und Raum, als ihn ein Bayern-Stürmer normalerweise hat, aber er ist auch im Sechzehnmeterraum gut und könnte in München funktionieren“, schreibt Matthäus über den französischen Senkrechtstarter, der sich bereits vorsichtig zu seinem möglichen Abschied äußerte.

„Harry Kane wäre mir zu alt und zu teuer“: Lothar Matthäus spricht sich für Füllkrug aus

Die sich hartnäckig haltenden Gerüchte um Tottenham-Stürmer Harry Kane kommentierte Matthäus bei dieser Gelegenheit ebenfalls – und zwar kritisch. „Harry Kane wäre mir zu alt und zu teuer“, meint der TV-Experte über den Engländer und bringt prompt Nationalspieler Niclas Füllkrug ins Gespräch.

„Das Preis-Leistungs-Verhältnis könnte für Niclas Füllkrug sprechen. Der wäre wohl für 20 - 25 Millionen zu haben und macht in München auch 25 Stück. Er trifft ja schon bei Werder 20 Mal“, schätzt Matthäus die Fähigkeiten des robusten Bremer Mitteltürmers ein. Er würde also klar zu einem ligainternen Wechsel tendieren.

Lothar Matthäus tendiert bei der Stürmersuche zu Niclas Füllkrug. © Jan Huebner/Nordphoto/imago

Lothar Matthäus kritisiert FCB-Bosse: „Man muss sich eingestehen, nicht alles perfekt gemacht zu haben“

Die Einschätzungen zur Stürmersuche versieht Matthäus auch mit einer Spitze gegen die Bayern-Chefetage, zuletzt hatte er sich noch im Live-TV ein Wortgefecht mit Oliver Kahn geliefert. „Und vielleicht muss man sich auch hier eingestehen, nicht alles perfekt gemacht zu haben in der Planung“, kritisiert er. „Wieso hat man sich eine Abwehr für eine viertel Milliarde Euro geleistet, anstatt bei Haaland noch was obendrauf zu legen? Man stelle sich nur vor, der würde am Mittwoch in Rot und nicht in Hellblau spielen…“

Medienberichten zufolge war der FC Bayern lange am Ex-Dortmunder Erling Haaland dran, stieg jedoch angesichts der hohen Ablösesumme aus dem Poker aus. Am Ende wechselte der Torjäger zu Manchester City, der Rest der Geschichte ist bekannt. (ajr)