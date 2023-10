FC Bayern gegen Darmstadt heute im Live-Ticker: Neuer-Hype und Gnabry-Überraschung

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München erwartet am Samstag den SV Darmstadt 98 zum 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Neuer-Hype in München: Kapitän steht vor großem Comeback

Dieser Live-Ticker wird laufend aktualisiert

Update vom 28. Oktober, 13.58 Uhr: Der Countdown läuft, in eineinhalb Stunden geht es los. Vorab gibt es vom FC Bayern München noch eine überraschende Nachricht: Serge Gnabry konnte das Abschlusstraining absolvieren.

Trainer Thomas Tuchel hatte bei der PK am Freitag verkündet, dass der zuletzt am Arm verletzte Flügelstürmer gegen Darmstadt krankheitsbedingt ausfallen wird. Ob er nun doch im Aufgebot steht, werden wir gegen 14.30 Uhr wissen.

Erstmeldung vom 28. Oktober, 12.45 Uhr: München – Der Tag der Tage ist endlich gekommen: 350 Tage ist es her, dass Manuel Neuer zum letzten Mal das Tor der FC Bayern München hütete – damals ausgerechnet beim 2:0-Auswärtssieg bei seiner alten Liebe Schalke 04. Danach folgte die WM 2022 in Katar, der folgenschwere Ski-Unfall und der steinige Weg zum Comeback. Fast ein Jahr später ist es nun so weit, Manuel Neuer wird am Samstag (ab 15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) gegen Aufsteiger Darmstadt wieder im bayerischen Kasten stehen.

Manuel Neuer vor großem Bayern-Comeback gegen Darmstadt

37 Jahre ist Neuer mittlerweile alt, der Hype rund um sein Comeback ist gigantisch. Thomas Tuchel wurde auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag mit Fragen gelöchert. Der Coach wurde gar gefragt: „Ist es für Sie das größte Fußball-Comeback, das Sie je erlebt haben?“ Da musste der 50-Jährige erstmal lachen. „Es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, ich will es gar nicht in eine Kategorie schieben“, antwortete er.

Neuer selbst kam dann ebenfalls zu Wort. Nicht auf der Pressekonferenz, dafür in einem Video, das der Klub auf seinen Kanälen verbreitete. „Ich freue mich sehr auf mein Comeback“, sagte der 37-jährige Torhüter darin. Es sei „das Schönste, mit deinem Team auf dem Platz zu stehen“. Neuer gab aber auch zu, dass es während seiner vollständigen Genesung „ein paar Rückschläge“ gegeben habe.

Wieder bereit für den Bayern-Kasten: Kapitän Manuel Neuer. © Sven Simon / Imago

Tuchel und Maier können Neuer-Comeback beim FC Bayern kaum erwarten

Tuchel konnte sich derweil kaum bremsen, er sprach begeistert von „einem beeindruckenden Moment“, von „unglaublichem Stolz“ und von „großer Freude – nicht nur bei mir“. Alle Zweifel an Neuers Form bei dessen mit Spannung erwarteter Rückkehr wischte er kurzerhand beiseite. Er sei „sehr zuversichtlich, dass er schnell auf seine Topleistung kommen kann“.

Auch Torwart-Legende Sepp Maier hatte zuvor schon große Zuversicht verbreitet: „Wie Phönix aus der Asche wird er aufsteigen, die ganzen Diskussionen um ihn werden wieder verstummen“, sagte Maier.

FC Bayern gegen Darmstadt heute im Live-Ticker

Bleibt die Frage, ob er am heutigen Samstag viele Gelegenheiten bekommen wird, sich auszuzeichnen. Zu Hause gegen Aufsteiger Darmstadt – bei aller Wertschätzung für die Lilien: Es hätte kompliziertere Konstellationen für das erste Spiel nach fast einem Jahr Verletzungspause geben können.

Wie sich Neuer und die Bayern schlagen, erfahren Sie ab 15.30 Uhr hier in unserem Live-Ticker. Wenn Sie die Partie lieber live im TV verfolgen möchten, haben wir hier alle Übertragungs-Infos zusammengefasst. (akl)