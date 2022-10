FC Bayern feiert Augsburg-Sieg mit Pizza und hat Hunger auf mehr: „Fußball-Deutschland geraderücken“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Im Pokal durften die Bayern jubeln. Grüßen sie demnächst auch wieder von Rang 1? © IMAGO/Boris Schumacher

Die Bayern kommen so langsam wieder in Form, die Ergebnisse stimmen. In der Tabelle aber liegt Berlin vorne - noch. Wann schnappen sich die Münchner Union?

München - Als Belohnung für den 5:2-Sieg im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg gab’s in den Katakomben der WWK-Arena Pizza für die Spieler des FC Bayern. Nachdem die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (35) das dritte Zweitrunden-Aus in Folge in diesem Wettbewerb verhindern konnte, war das Selbstvertrauen der Münchner wieder groß – und sie haben Hunger auf mehr. Bereits am Samstag in Hoffenheim (15.30 Uhr, Sky) geht die Jagd auf Tabellenführer Union Berlin weiter.

„Wir sind nicht da in der Tabelle, wo wir hinwollen, das ist ganz klar. Wir wollen unbedingt Erster werden, so schnell wie es geht, und dafür müssen wir unsere Hausaufgaben machen“, sagte Mittelfeldspieler Leon Goretzka nach dem Einzug ins Pokal-Achtelfinale. Der Plan bis zur WM-Pause im November ist klar: In den verbleibenden fünf Bundesliga-Partien müssen fünf Siege her. Oder um es mit den markigen Worten von Goretzka zu formulieren: „Wir werden jetzt Woche für Woche hoch motiviert in die Spiele gehen und werden jetzt versuchen, einiges in Fußball-Deutschland wieder geradezurücken!“



Salihamidzic über Union: „Man muss ihnen ein Kompliment machen“

Die aktuelle Trefferbilanz sollte den Liga-Konkurrenten in der Tat Sorgen bereiten: In den letzten sechs Pflichtspielen erzielten die Münchner 25 Treffer, was einem Schnitt von mehr als vier Toren pro Spiel entspricht.



Allerdings müssten die Eisernen mehr als einmal patzen, damit der deutsche Rekordmeister wieder den Platz an der Sonne einnehmen könnte. Vier Zähler liegt das Team aus dem Berliner Stadtteil Köpenick vor den Bayern. Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) drückt daher vorsorglich etwas auf die Euphorie-Bremse: „Union Berlin ist eine gute Mannschaft, die da vorne für Furore sorgt. Die spielen wirklich gut. Man muss ihnen ein Kompliment machen, weil sie auch im Donnerstag-Sonntag-Rhythmus gute Leistungen bringen.“



Könnte Union in der Bundesliga sogar die Meisterschaft einfahren, wie zuletzt Außenseiter Lille (2020/2021) in Frankreich oder Leicester (2015/2016) in der Premier League? Es sei in Salihamidzic’ Augen schon erstaunlich, wie stabil die Berliner spielen und wie sie von Spiel zu Spiel die nötige Intensität auf den Platz bringen: „Ich habe schon einige Sachen im Fußball gesehen. Die machen das sehr gut.“

Impressionen: TSV 1860 gegen FC Bayern im Olympiastadion Fotostrecke ansehen

Nagelsmann: „... schauen, was Union bis zum WM-Break macht“

Mit Hoffenheim, Mainz, Hertha, Bremen und Schalke treffen die Münchner in den nächsten Wochen vermehrt auf Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, während Union auf Bochum, Mönchengladbach, Leverkusen, Augsburg und Freiburg trifft.



Für Trainer Nagelsmann spielen die kommenden Gegner in Sachen Rückeroberung der Tabellenspitze keine Rolle, wie er in Augsburg betonte: „Wir haben ein tolles Spiel gegen Freiburg gemacht, wir müssen jetzt ein tolles Spiel in Hoffenheim machen und dann schauen, was Union bis zum WM-Break macht.“ Wichtig sei, dass die Mannschaft definitiv – und dafür gebe sie alles – am 34. Spieltag auf jeden Fall wieder auf Platz eins stünde.



Einer wollte zur späten Stunde keine Prognose zu einer möglichen Außenseiter-Meisterschaft von Union Berlin abgeben: Thomas Müller (33). Die Frage, ob die Eisernen vielleicht mehr als nur ein One-Hit-Wonder seien, bügelte er gewohnt spitzbübisch ab: „Um die Uhrzeit glaube ich nichts mehr.“ Manuel Bonke, Philipp Kessler

Das Pokal-Spiel gegen den FC Augsburg gerät stellenweise zur Zitterpartie. Am Ende rettet Choupo-Moting den FC Bayern – wird er nun zum stärksten Konkurrenten für Thomas Müller?