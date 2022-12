„Flink und dribbelstark“ – FC Bayern verpflichtet Talent aus Japan

Von: Thomas Jank

Taichi Fukui wird ab 1. Januar 2023 für den FC Bayern München II auflaufen © IMAGO/YUTAKA

Der FC Bayern München hat sich das nächste Talent geangelt. Taichi Fukui (18) kommt ab dem 1. Januar 2023 an die Säbener Straße.

München – Der Transfer von Taichi Fukui stand schon im September fest – der 18-Jährige unterschrieb einen Vertrag ab 1. Januar 2023. Der Mittelfeldspieler ist bis Juni 2025 an den Rekordmeister gebunden. Vorgesehen ist er für die Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern München: „Wir freuen uns, dass er nach der Winterpause für uns in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kommen wird“, sagt Campus-Leiter Jochen Sauer. Holger Seitz fügt an: „Auch aufgrund seiner starken Persönlichkeit sind wir von seinem weiteren Entwicklungspotenzial überzeugt.“

Taichi Fukui ist variabel einsetzbar – kann im Mittelfeld als Sechser, Achter oder Zehner agieren. Am liebsten spielt er aber offensiv, Holger Seitz sagt über ihn: „Taichi ist ein interessantes Talent, ein technisch versierter offensiver Mittelfeldspieler, flink und dribbelstark.“ Bisher spielte er für den japanischen Erstligisten Sagan Tosu – war der jüngste Debütant in der Geschichte des Vereins und kam schon in 14 Partien für die Erste Mannschaft zum Einsatz. Außerdem ist Fukui japanischer U20-Nationalspieler. Zwölfmal kam er schon zum Einsatz, blieb dabei aber ohne Torerfolg.

Jetzt geht der 18-Jährige den Schritt nach Europa und versucht sich in der Regionalliga beim FC Bayern München II. Über den Rekordmeister sagt er: „Es ist mir eine große Ehre, bald beim FC Bayern spielen zu dürfen. Ich werde alles für den Verein geben.“ (Thomas Jank)