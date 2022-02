Dilemma der U23: Zu gut für die Regionalliga, aber kaum Perspektive bei den Profis des FC Bayern

Taylor Booth (li.) wird den FC Bayern im Sommer wohl verlassen. Gabriel Vidovic hofft auf seine Chance unter Julian Nagelsmann. © Imago Images / Eibner

Drei Leistungsträger haben den FC Bayern II verlassen. Der Aufstieg bleibt das Ziel. Doch oft fehlt den Talenten die Perspektive. Weitere Abgänge könnten folgen.

München - 14 Spiele hat die U23 des FC Bayern noch Zeit, um Tabellenführer SpVgg Bayreuth in der Regionalliga abzufangen. Die Oberfranken stehen an der Spitze, haben ein Spiel weniger absolviert und vier Punkte mehr auf dem Konto. Der Rekordmeister lässt in seinen Statements keinen Zweifel daran, dass die 2. Mannschaft bis zum Schluss um die Rückkehr in die 3. Liga kämpfen möchte. Doch die Transfers der letzten Woche deuten in eine andere Richtung.

FC Bayern II: Motika, Batista Meier und Arrey-Mbi werden bei Aufholjagd fehlen

Mit Oliver Batista Meier und Nemanja Motika hat der Klub die zwei besten Torjäger und Scorer der Reserve zu Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga bzw. nach Serbien zu Roter Stern Belgrad ziehen lassen. Gemeinsam erzielten die beiden 27 Treffer, legten 15 weitere Tore der Kollegen auf und kamen in jeder Partie zum Einsatz. Aus der Defensive ist Bright Arrey-Mbi nicht mehr an Bord. Der 18-jährige Innenverteidiger ist für eineinhalb Jahre an den 1. FC Köln* ausgeliehen und hofft dort auf viele Einsätze in der 1. Bundesliga.

Drei Säulen, die der Mannschaft bei der Aufholjagd ab Ende Februar fehlen werden. Vom vor der Winterpause gefürchteten Offensiv-Trio ist nur noch Gabriel Vidovic im Kader. Der klopft aber lautstark bei Julian Nagelsmann an. Anfang Dezember verhinderte eine Verletzung einen Einsatz im Kracher gegen Borussia Dortmund. Dennoch ist das Debüt wohl nur eine Frage der Zeit. Rückt der 18-Jährige dauerhaft in den Kader der Profis auf, wäre es eine weitere Schwächung, denn der U19-Nationalspieler Kroatiens folgt mit zwölf Treffern und drei Assists direkt hinter den abgewanderten Batista Meier und Motika in der Scorerliste.

FC Bayern: Vielen Talenten geht es nicht schnell genug und sie suchen ihre Chance an anderer Stelle

Es ist ein schwieriger Spagat, den die Verantwortlichen des FC Bayern meistern müssen. Der Sprung zur 1. Mannschaft ist nach wie vor riesig. Der Klub betont, dass die Entwicklung der einzelnen Spieler absolute Priorität hat. Mit Josip Stanisic (8 Einsätze), Malik Tillman (4 Einsätze), Paul Wanner (3 Einsätze) und Lucas Copado (ein Einsatz) hat Nagelsmann mehreren Talenten in dieser Saison schon eine Chance gegeben, wenn auch teilweise durch die prekäre Kadersituation aufgrund diverser Corona-Erkrankungen. Dennoch geht es vielen Nachwuchsspielern nicht schnell genug und sie suchen einen neue Herausforderung an anderer Stelle.

„Roter Stern kam nun mit einem Angebot für ihn auf uns zu, das er aus sportlichen Gründen unbedingt annehmen wollte. Nemanja wechselt zu einem Klub mit großer Tradition im europäischen Fußball.“, zeigt Campus-Chef Jochen Sauer Verständnis für Motikas Wechselwunsch. Der Serbe sagt in der Pressemeldung zu seinem Abgang, er würde der Mannschaft „aus der Ferne“ die Daumen für den Wiederaufstieg drücken. Doch ob der Klub oben noch einmal angreifen kann, bleibt nach den Abgängen fraglich.

FC Bayern: Mehrere Nachwuchsspieler bereiten offenbar ihren Abgang für den Sommer vor

Die Elf von Trainer Martin Demichelis kann durch den Personalwechsel immerhin befreit aufspielen. Mangel an Personal wird der Argentinier nicht haben, denn die Abgänge werden mit weiteren hochtalentierten Spielern aus der U19 aufgefangen. Copado, Wanner und Co. werden versuchen, das Schaufenster zu nutzen, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Gelingt im Sommer die Rückkehr in die 3. Liga nicht, wird es wieder Spieler geben, die an einem anderen Standort durchstarten möchten.

Schon jetzt stehen mehrere Talente vor dem Absprung am Saisonende. Taylor Booth soll vor einem Wechsel zum FC Utrecht in die niederländische Eredivsie* stehen. Sein Vertrag läuft aus. Auch Marcel Wenig ist im Sommer ablösefrei. Um den 17-Jährigen buhlen Medienberichte zufolge Eintracht Frankfurt* und der BVB. Der 16-jährige Kenan Yildiz soll auf dem Radar des FC Barcelona sein. Weitere Youngster könnten folgen, wenn die Rückkehr in die 3. Liga nicht gelingt. (Jörg Bullinger) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA